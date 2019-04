Artsen zijn dinsdag begonnen met een grote proef met het eerste vaccin tegen malaria. Het vaccin moet kinderen in Malawi gedeeltelijk beschermen tegen de dodelijke parasiet.

Het vaccin RTS,S traint het immuunsysteem om de malariaparasiet aan te vallen. De parasiet wordt verspreid via muggenbeten.

Tijdens eerdere experimenten op kleinere schaal werden kinderen van vijf tot zeventien maanden oud gevaccineerd. Bijna 40 procent van hen bleek na toediening beschermd tegen malaria.

Het project in Malawi voorziet in de vaccinatie van 120.000 kinderen van twee jaar of jonger. De proef duurt tot 2023. In de komende weken worden vergelijkbare vaccinatiecampagnes opgestart in Ghana en Kenia.

Het vaccin moet vier keer worden toegediend: drie maanden lang een keer per maand en een laatste dosis achttien maanden later.

'Mijlpaal in strijd tegen malaria'

In vergelijking met de effectiviteit van veel andere vaccins is een beschermingsgraad van 40 procent niet hoog. De artsen die het ontwikkelden, zeggen echter dat het vaccin een flinke impact kan hebben als het wordt gecombineerd met andere maatregelen, zoals muskietennetten en bestrijdingsmiddelen.

"Dit is een mijlpaal voor immunisatie, het gevecht tegen malaria en de openbare gezondheid", zei Kate O'Brien, directeur Immunisatie en Vaccinatie van de mondiale gezondheidsorganisatie WHO tegen BBC News.

Malaria is wereldwijd een van de dodelijkste ziekten. In 2017 raakten 219 miljoen mensen besmet en overleefden 435.000 mensen dat niet. De meeste dodelijke slachtoffers zijn kinderen. 90 procent van de besmettingen en dodelijke gevallen doen zich voor in Afrika.