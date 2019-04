Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (46), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag die hij in zijn praktijk hoort. Deze week is dat: welke fabels en feiten bestaan er over diabetes type 2?

"Diabetes is een ander woord voor suikerziekte. Het hormoon insuline zorgt ervoor dat de cellen in je lichaam suiker uit je bloed kunnen halen. Als dat niet goed werkt, zoals bij diabetes type 2, wordt het suikergehalte te hoog."

Feit of fabel: Suikerpatiënten mogen geen taart eten of suiker in hun koffie Fabel: Suiker mag, maar gebruik het met mate.

"Diabetes type 2 wordt vaak pas na verloop van tijd ontdekt. Dit komt doordat het suikergehalte langzaam stijgt zonder echt klachten te geven; je raakt er dan aan gewend. Als iemand wel last krijgt, dan hoor ik op het spreekuur meestal klachten als sufheid, moeheid of enorme dorst."

Feit of fabel: Als je suikerziekte hebt, word je blind en moeten je tenen worden afgezet Fabel: De huisarts en praktijkondersteuner houden je tegenwoordig veel strenger onder controle, waardoor dit soort ernstige complicaties worden voorkomen.

Diabetes type 2 is een sluipmoordenaar

"Als iemand jarenlang een te hoog suikergehalte heeft, geeft dat schade aan de bloedvaten die daardoor verstopt kunnen raken. Dat is extra gevaarlijk als het de bloedvaten in je ogen, hart of hersenen zijn. Er ook nog bij roken, is echt een dodelijke combinatie. Gelukkig sporen we mensen met suikerziekte steeds eerder op. Doordat we er op tijd bij zijn, kunnen ernstige complicaties worden voorkomen. Daarnaast stoppen gelukkig ook steeds meer mensen met roken."

Feit of fabel: Bij diabetes type 2 moeten patiënten zelf hun bloedsuiker controleren Fabel: De praktijkondersteuner controleert dit één keer in de drie tot twaalf maanden bij je, dit is vaak voldoende.

"Diabetes type 2 komt meer voor bij mensen die te zwaar zijn en ongezond eten, maar het kan ook in je familie voorkomen. Daarnaast kan iemands afkomst ook een rol spelen: zo hebben Hindoestaanse en Surinaamse mensen vaker suikerziekte."

Niet iedere diabetespatiënt spuit insuline

"Helaas bestaan er nog veel fabels over diabetes type 2. Veel mensen denken dat je direct insuline moet gaan spuiten zodra de diagnose is gesteld, maar dat is alleen bij type 1 het geval. Ik adviseer patiënten altijd om eerst af te vallen, vaak met de hulp van de diëtist, gezonder te eten én om echt meer te bewegen. Stoppen met roken is natuurlijk van levensbelang."

Feit of fabel: Iemand met diabetes type 2 moet naar de internist Fabel: In de meeste gevallen blijf je gewoon onder controle bij de huisarts en praktijkondersteuner.

"Als je ervoor zorgt dat je minder suiker binnenkrijgt, dan kan de insuline in je lichaam beter zijn werk doen. Vaak zie je dat als een suikerpatiënt met overgewicht flink afvalt, hij of zij ineens minder of geen pillen meer nodig heeft. Pas als je met gezond leven nog geen goede bloedsuiker hebt, krijg je medicijnen voorgeschreven om het te verlagen."