Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (46), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag die hij in zijn praktijk hoort. Deze week is dat: wat kost een bezoek aan mijn huisarts?

"Vaak wordt gedacht dat een bezoek aan de huisarts je geld kost, maar in Nederland is iedereen hiervoor verzekerd via de basisverzekering. Een zorgverzekeraar vergoedt álle zorg door de huisarts en dit valt buiten je verplichte eigen risico. Sterker nog: de rekening van de huisarts wordt rechtstreeks door de zorgverzekering betaald en zie je niet eens voorbijkomen."

"Naast het bellen met de huisarts - en steeds vaker ook mailen - kun je natuurlijk ook langskomen op de praktijk. Bijvoorbeeld voor een consult, maar ook voor diverse onderzoeken, zoals het laten meten van je bloedsuikerspiegel en bloeddruk of voor urineonderzoek. Ook medische handelingen, zoals het weghalen van een moedervlek, vallen binnen het basispakket. Sommige praktijken maken en beoordelen ook zelf hartfilmpjes."

Pas buiten de praktijkdeuren kost het geld

"Pas als een huisarts extra onderzoek moet laten doen buiten de deuren van de praktijk, valt die zorg onder het eigen risico. Denk hierbij aan een verwijzing naar het ziekenhuis voor een onderzoek of behandeling door een specialist, zoals het maken van een röntgenfoto, bloedonderzoek of microscopisch onderzoek van bijvoorbeeld die weggehaalde moedervlek."

"Ook medicijnen voorgeschreven door een huisarts vallen onder het verplichte eigen risico. Zo wordt het injecteren door de doktersassistente wel vergoed, maar de middelen die hiervoor zijn ingekocht door de huisarts niet. Hetzelfde geldt voor anticonceptie: het plaatsen van een spiraaltje valt binnen het basispakket, maar aan het spiraaltje zélf zijn kosten verbonden."

"Als huisarts is het wel zo netjes om te vermelden wanneer iets geld kan gaan kosten. Haal ik bijvoorbeeld een bultje weg bij iemand en lijkt het me verstandig om dit verder te laten onderzoeken, dan adviseer ik mijn patiënt om het in te sturen naar het ziekenhuis. Daarbij vermeld ik altijd dat dit extra kosten met zich meebrengt."

De Waal vindt het wel zo netjes om patiënten die worden doorgestuurd naar het ziekenhuis te vertellen dat dit extra kosten met zich meebrengt (Foto: 123RF).

Een huisarts kan vaak geen indicatie van kosten geven

"Het is goed om te weten dat een huisarts vaak niet weet hoe hoog de kosten buiten de praktijk uit kunnen vallen. Zo weet ik niet precies wat een röntgenfoto kost en of deze in ziekenhuis A goedkoper is dan in ziekenhuis B. Daarnaast heeft iedere patiënt een eigen, passende zorgverzekering en verschillen de kosten per ziekenhuis soms enorm."

"Hoe dan ook: of je nu drie keer per jaar langskomt of in één week meerdere keren belt: aan contact met of een bezoek aan een huisarts zitten in ons land voor jou als patiënt geen kosten verbonden. Dit heeft de fijne bijkomstigheid dat er nooit een financiële drempel is om met je huisarts te overleggen."