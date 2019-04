De kenmerken van een burn-out overlappen deels met die van een depressie. Dat zorgt voor verwarring, het zijn immers wel echt twee verschillende dingen. Hoe zit dat? En is die verwarring een probleem?

Je hebt weinig energie en ziet het allemaal even somber in, met negatieve gevoelens als gevolg. Zowel mensen met een depressie als een burn-out ervaren dit. Daarom wordt soms een verkeerde diagnose gesteld. Maar het zijn wel degelijk verschillende dingen, legt burn-outcoach Marcel Rijntjes uit.

Iemand met een burn-out heeft een overbelast stresssysteem. De persoon wil graag veel doen, maar heeft er de energie niet voor. "Op het moment dat er weinig zicht is op verbetering van de situatie, kan dit tot depressieve gevoelens leiden", aldus Rijntjes. Dat kan er weer voor zorgen dat de huisarts antidepressiva voorschrijft, terwijl er sprake is van een burn-out.

Hoge eisen op de werkvloer

Steeds meer Nederlanders zeggen zich opgejaagd te voelen op het werk, blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut TNO. Bijna 40 procent zei in 2017 dat hun werk "vaak" of "altijd" te hoge eisen stelt. Het aantal werknemers dat burn-outklachten ervaart was in 2007 11 procent en in 2017 16 procent.

“Bij een depressie kan iemands leven voorspoedig verlopen, maar is er toch een slecht gevoel.” Robert Haringsma, psycholoog

Het grootste verschil tussen de twee is dat een burn-out vaak ontstaat door werkgerelateerde problemen, legt psycholoog Robert Haringsma uit. "Is er bijvoorbeeld sprake van een arbeidsconflict en is dat de oorzaak van de klachten, dan denk je al snel aan een burn-out. Bij een depressie kan iemands leven soms heel voorspoedig verlopen, maar is er toch een slecht gevoel dat een negatief effect heeft."

'Niets doen zorgt bij sommigen voor stress'

Er zijn echter ook andere redenen waardoor mensen in een burn-out kunnen belanden. Denk aan mantelzorgers of mensen met te veel hooi op hun vork. Door klachten die met overbelasting en stress te maken hebben, kunnen mensen hun dagelijkse bezigheden niet goed meer uitvoeren. Als die klachten maanden blijven hangen en er sprake is van een uitgeput en moe gevoel, dan is er sprake van een burn-out, aldus Thuisarts.nl.

Wie een burn-out heeft en dat depressieve gevoel probeert aan te vechten en merkt dat het niets uithaalt, voelt zich daar vaak slechter door, aldus burn-outcoach Rijntjes. De enige oplossing is daarom ook om rust te nemen, zodat het stresssysteem zich kan herstellen. "Maar niets doen zorgt bij sommigen weer voor stress. Je zet immers je hele leven even op pauze."

Verschil tussen depressie en burn-out; iemand met een burn-out wil van alles doen, maar heeft er de energie niet voor. (Foto: 123RF)

Minder van dingen genieten

Een burn-out is omkeerbaar, een depressie kan terugkomen. Dit gebeurt bij 35 tot 65 procent van de mensen die eerder een depressie hebben gehad, aldus Thuisarts.nl.

Vaak wordt geadviseerd om de adviezen die zijn gegeven tijdens de behandeling, te blijven volgen om terugval te voorkomen. Aan het eind van de behandeling wordt een terugvalpreventieplan gemaakt. Hier staan ook tips in over hoe klachten of een terugval opgemerkt kunnen worden.

Bijna 20 procent van de volwassenen in ons land krijgen ooit met depressieve gevoelens te maken, blijkt uit cijfers van het Trimbos Instituut. In totaal hebben naar schatting bijna 800.000 jongeren en volwassenen een stemmingsstoornis.

Ziektebeelden overlappen

Volgens psycholoog Haringsma komt de verwarring tussen de twee mede doordat de omschreven ziektebeelden bij zowel depressie als burn-out niet erg duidelijk zijn, en ze veel overlappen. Maar is die verwarring wel een probleem, vraagt Haringsma zich af. "Uiteindelijk gaat het om het gewenste resultaat, namelijk dat de klachten afnemen."

“Depressie of burn-out: uiteindelijk gaat het erom dat de klachten afnemen.” Robert Haringsma, psycholoog

Komt iemand met een depressie of burn-out bij de psycholoog, dan zal er in beide gevallen zo snel mogelijk worden geprobeerd om iemand weer iets te laten ondernemen, aldus Haringsma. Bij burn-outs zal dit sneller op de werkvloer zijn, bij depressie kan het iets in de privésfeer zijn, zoals het maken van een wandeling.

Geen vergoeding voor burn-outbehandeling

Rijntjes ziet dat mensen met een burn-out vaak tussen wal en schip vallen wat betreft de behandeling. De zorgverzekeraar mag de behandeling niet meer vergoeden sinds de burn-out niet meer in de DSM5 staat, het handboek waarin psychische stoornissen worden geclassificeerd.

Mensen met een burn-out moeten daarom zelf op zoek naar hulp en die ook zelf betalen. Een werkgever kan hierin een rol spelen, maar dat wordt lastig voor freelancers.

Thuisarts.nl voorschrijft drie fases in het herstel van een burn-out: Accepteer dat u overspannen bent en neem rust

Zet de oorzaken op een rij en bedenk bijpassende oplossingen

Voer de bedachte oplossingen uit

Andere diagnose om toch hulp te krijgen

"Een huisarts of patiënt kan er dan wel voor kiezen om voor de diagnose 'depressie' te kiezen, om toch hulp te krijgen" aldus Rijntjes. Maar dat heeft ook nadelen. "Antidepressiva is een zwaar medicijn, en het helpt ook vaak niet bij een burn-out."

Daarnaast kan een diagnose van depressie ook gevolgen hebben op andere vlakken, denk bijvoorbeeld aan het verlengen van je rijbewijs. Mensen met een depressie worden beoordeeld op hun rijgeschiktheid. Daar is een arts bij betrokken.

Wie vermoedens van een burn-out heeft, kan bij de huisarts of ggz-ondersteuner terecht. Daar wordt gekeken of het nodig is om naar een psycholoog te gaan. De bedrijfsarts kan ook een rol spelen en denkt mee over hoe de situatie op het werk te laten verlopen. Zijn er vermoedens van depressie, zoek dan contact met de huisarts of ggz-ondersteuner.