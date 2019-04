Bij meerdere studentenhuizen in de stad Utrecht zijn de afgelopen weken besmettingen met de bof geconstateerd. Volgens de GGD Utrecht heeft het bofvirus zich binnen de huizen verspreid.

Bof is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door het bofvirus. Over het algemeen begint de ziekte met griepachtige verschijnselen, gevolgd door een ontsteking van de speekselklieren, die een zwelling van de wang of hals kan geven.

In de meeste gevallen zijn de patiënten na een week weer volledig hersteld, maar in enkele gevallen kunnen complicaties optreden, waaronder gehoorschade of teelbalontsteking.

Vooralsnog is er geen link gevonden tussen de patiënten in de verschillende studentenhuizen of een link met een studie, activiteit of bepaalde vereniging.

Meeste besmette studenten waren gevaccineerd

De GGD Utrecht laat weten dat de meeste besmette studenten gevaccineerd zijn. "Het is bekend dat bij een deel van de jongvolwassenen de bescherming van de vaccinatie tegen bof afneemt. Wel zijn gevaccineerde mensen beter beschermd tegen complicaties."

De GGD adviseert studenten en medewerkers van onderwijsinstellingen die niet of niet volledig zijn gevaccineerd zich alsnog te laten vaccineren.

Een landelijke virusexpert meldt desgevraagd aan NU.nl dat er in andere delen van Nederland geen besmettingen zijn vastgesteld.