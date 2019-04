Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat onderzoek doen naar een type borstimplantaat dat donderdag is verboden door de Franse zorginspectie. Het RIVM bekijkt of ook in Nederland aanleiding is voor ingrijpen.

Het Franse verbod is vooralsnog een tijdelijke maatregel uit voorzorg, die werd getroffen nadat duidelijk werd dat vrouwen met een dergelijk implantaat een verhoogd risico op een zeldzame vorm van kanker lopen.

Een woordvoerder van het RIVM zegt tegen NU.nl dat de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het onderzoeksinstituut naar aanleiding van het Franse verbod heeft gevraagd onderzoek te doen. Daarbij zijn de Franse gegevens en andere recente wetenschappelijke bevindingen beschikbaar gemaakt.

Het gaat om zogeheten macrogetextureerde borstimplantaten, prothesen met een ruw oppervlak die ook in Nederland worden gebruikt bij borstvergrotingen en -reconstructies. Door dat oppervlak hecht het implantaat zich beter aan borstweefsel en verschuift het minder snel.

Niet bekend hoeveel vrouwen bewuste implantaat hebben

Het is niet bekend hoe vaak het bewuste type implantaat in Nederland is gebruikt. In Frankrijk heeft een merendeel van de naar schatting 500.000 vrouwen die een borstvergroting hebben gehad een macrogetextureerd implantaat.

Nederlandse vrouwen die op korte termijn een borstimplantaat krijgen, kunnen volgens het RIVM het best overleggen met hun arts. Ook is er veel informatie over borstimplantaten te vinden op de website van het onderzoeksinstituut.