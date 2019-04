Gezondheid RIVM onderzoekt mogelijk onveilig type borstimplantaat na Frans verbod 36 x gedeeld Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat onderzoek doen naar een type borstimplantaat dat donderdag is verboden door de Franse zorginspectie. Het RIVM bekijkt of ook in Nederland aanleiding is voor ingrijpen.