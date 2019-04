De GGD Haaglanden onderzoekt momenteel alle personen die in contact zijn gekomen met de drie kinderen van een Haags kinderdagverblijf bij wie mazelen zijn geconstateerd.

Bij dit zogenoemde bron- en contactonderzoek wordt bij alle personen die tijdens de besmettelijke periode contact met de kinderen hebben gehad onderzocht of vaccineren of het toedienen van antistoffen zinvol is.

Personen die in het verleden al zijn gevaccineerd of mazelen hebben gehad, zijn volgens de GGD voldoende beschermd.

Volgens de GGD zorgt de dalende vaccinatiegraad ervoor dat het mazelenvirus zich makkelijker kan verspreiden. In de eerste drie maanden van 2019 zijn er in Nederland meldingen over tien patiënten met mazelen binnengekomen. In de eerste drie maanden van 2015 tot 2018 werd melding gemaakt van maximaal twee patiënten.

Volgens de organisatie is een vaccinatiegraad van 95 procent of hoger nodig om grote verspreiding in Nederland te voorkomen. Momenteel zit de vaccinatiegraad van kinderen rond de leeftijd van twee jaar onder dit percentage.

Geen van de kinderen was ingeënt tegen mazelen

Maandag kwam het nieuws naar buiten dat vorige week in Den Haag bij drie kinderen onder de vier jaar mazelen zijn geconstateerd. Vermoedelijk is er ook een vierde kind besmet geraakt. De GGD vermoedt dat een van de kinderen in het buitenland contact heeft gehad met een ander kind met mazelen. Eenmaal terug in Nederland zou dit kind mogelijk anderen hebben besmet.

Geen van de besmette kinderen was ingeënt tegen mazelen. Volgens een woordvoerder van de GGD Haaglanden komt dit doordat sommigen van hen jonger waren dan veertien maanden. Dat is de leeftijd waarop kinderen kunnen worden ingeënt tegen de ziekte. Van de andere kinderen is niet bekend waarom zij niet zijn ingeënt.

De GGD Haaglanden sluit verdere verspreiding van de ziekte in Den Haag niet uit.

Kinderdagverblijf Den Haag blijft geopend

De ouders van de kinderen op het kinderdagverblijf in Den Haag zijn van de besmetting op de hoogte gebracht. Het kindercentrum blijft voorlopig geopend.

De ziekte is zeer besmettelijk kan een middenoorontsteking, diarree en in erge gevallen een longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. Vooral jonge kinderen, volwassenen en mensen met een verminderd afweersysteem hebben een grotere kans om ziek te worden.