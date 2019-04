Gezondheid Hoe schadelijk is luisteren via een koptelefoon voor het gehoor? 45 x gedeeld Als we muziek of podcasts luisteren, gamen of YouTube-filmpjes kijken: via een koptelefoon of oortjes luisteren we naar media, soms urenlang. Maar welk volume schadelijk is voor onze oren is bij veel mensen niet bekend. Daar moet verandering in komen, vinden VeiligheidNL en de wereldgezondheidsorganisatie WHO.