Wetenschappers hebben met een grote studie aangetoond dat er een verband bestaat tussen het regelmatig gebruiken van wiet met een hoog THC-gehalte en het krijgen van een psychose.

Dit schrijven de onderzoekers in een eerder deze week verschenen onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Psychiatry.

De wetenschappers onderzochten gegevens van 901 mensen die een eerste psychose hebben gekregen en die van 1.237 mensen zonder psychose uit dezelfde woongebieden.

Bijna 30 procent van de mensen die een psychose had gehad, gebruikte dagelijks cannabis, tegen 7 procent van de personen uit de controlegroep. Volgens de onderzoekers is het waarschijnlijk dat dagelijks gebruik van cannabis de oorzaak is van een grotere kans op een psychose. Deze conclusie baseren de onderzoekers op eerder onderzoek en hun eigen onderzoek.

Sterke wiet, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam wordt verkocht, zou zelfs de kans op een psychose kunnen vervijfvoudigen. Dit onderzoek is het eerste dat het THC-gehalte van de cannabis meeneemt in de resultaten. THC is de psychoactieve stof in wiet, die vooral in de in Amsterdam gekweekte wiet bijzonder hoog is.

'20 procent van psychoses kan voorkomen worden'

De onderzoekers gaan in hun stuk nog een stap verder door te zeggen dat als je aanneemt dat er inderdaad een oorzaak-gevolgrelatie is, 20 procent van de eerste psychoses voorkomen kan worden als dagelijks gebruik van cannabis niet toegestaan is. In Amsterdam zou het zelfs gaan om 44 procent van de eerste psychoses, vanwege het hoge THC-gehalte in de wiet.

Jellinek-woordvoerder Tom Bart zegt tegen stadszender AT5 dat de uitkomst van dit onderzoek erg interessant, maar niet compleet verrassend is. De verslavingsdeskundige zet er nog wel zijn kanttekeningen bij, omdat het onderzoek volgens hem niet voldoende rekening houdt met de grootste factor die een rol speelt bij het krijgen van een psychose: biologische aanleg.