Het kabinet wil dat de internetwinkel bol.com stopt met de prominente verkoop van niet-wetenschappelijke boeken die pleiten tegen vaccinatie van kinderen.

Het bedrijf, een onderdeel van Ahold Delhaize, moet deze omstreden publicaties op zijn minst uit de etalage halen, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) in een gesprek met het AD .

Wanneer het woord 'vaccinaties' wordt ingevoerd op de website van bol.com, komen bovenaan bij de zoekresultaten boeken tevoorschijn waarin ervoor wordt gepleit kinderen niet te laten vaccineren.

Blokhuis is hier niet over te spreken. "Als je ziet hoeveel we in Nederland doen om het belang van vaccineren, allemaal volstrekt wetenschappelijk onderbouwd, te onderstrepen, dan werkt het nogal contraproductief als zo'n commerciële aanbieder boeken aanbiedt die 180 graden de andere kant op gaan."

Bol.com: Niet onze taak om te bepalen wat goed is

De webshop zegt in een reactie in het AD alle boeken te verkopen, tenzij "boeken volgens de wet niet verkocht mogen worden". Volgens bol.com is het zijn taak niet om te bepalen wat goed en fout is. "We willen wel met de uitgeverijen in gesprek gaan over de manier waarop ze deze boeken op ons platform aanbieden."

Het kabinet besloot vorig jaar om meer voorlichting te gaan geven over vaccinatie. Het RIVM luidde de noodklok omdat de vaccinatiegraad gedaald is in Nederland.

Vaccinatiegraad loopt terug door 'antivaxxers'

Op dit moment loopt de vaccinatiegraad in Nederland terug richting de 90 procent, terwijl bij mazelen een vaccinatiegraad van 95 procent nodig is om groepsimmuniteit te waarborgen. Mensen kunnen ervoor kiezen hun kinderen niet te laten inenten, bijvoorbeeld uit religieuze motieven. Er zijn echter steeds meer ouders die zeggen "niet te geloven" in vaccinatie.

D66 kondigde vorig jaar al aan met een initiatiefwet te komen waarmee kinderdagverblijven niet-ingeënte kinderen mogen weigeren. De partij kon op steun van een Kamermeerderheid rekenen. Het kabinet vond het nog te vroeg voor zo'n wet.