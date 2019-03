Gezondheid Wat chronisch slaapgebrek met je doet: 'Het maakt ziek en dik' 188 x gedeeld Vrijdag is de Internationale Dag van de Slaap. Goed om eens bewust bij onze slaap stil te staan, zegt slaapprofessor Eus van Someren. Want we slapen in Nederland lang niet zo goed als we zouden moeten en dat maakt ons dik en ongezond. Tien vragen over slaap.