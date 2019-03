Gezondheid Dit is de invloed van sociale media op de mentale gezondheid van jongeren 67 x gedeeld Vrijwel alle tieners zitten op sociale media, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). NU.nl vraagt zich af wat het effect van sociale media op de mentale gezondheid van jongeren is. Dit is wat we er tot nu toe over weten.