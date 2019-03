Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (46), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: wat is hooikoorts en wat kun je ertegen doen?

"Hooikoorts is een allergische reactie op door de lucht zwevend stuifmeel. Nu hebben vooral hooikoortspatiënten die allergisch zijn voor boompollen veel last. In de zomermaanden zijn mensen aan de beurt die niet tegen gras- of plantenpollen kunnen. In beide gevallen komen de pollen via de slijmvliezen naar binnen, waardoor er een soort overdreven afweerreactie ontstaat."

De eerste hooikoortsaanvallen zijn het meest heftig

"Wat veel mensen niet weten, is dat je zelfs als volwassene nog hooikoorts kunt krijgen. In mijn praktijk zie ik dat vaak bij immigranten. Zij krijgen hooikoortsklachten doordat ze nu opeens met pollen van planten in aanraking komen die er in hun thuisland niet zijn."

"Vaak zie je dat hooikoortspatiënten op latere leeftijd geen klachten meer hebben. Hun lichaam is na al die jaren gewend geraakt aan de pollen waar ze allergisch voor waren. Hun lichaam reageert daardoor veel minder heftig of zelfs helemaal niet."

Symptomen van hooikoorts Kriebelhoest en een jeukende neus

Verstopte neus of een loopneus

Jeukende en tranende ogen

Niesbui

Hoesten met soms zelfs een piepende ademhaling of benauwdheid

Keelpijn

Hoofdpijn

Vermoeiheid

"De allergische reacties verschillen per persoon. De één krijgt traanogen, de ander een loopneus en soms hebben mijn patiënten het zelfs over een jeukende huig. Kriebel is dan ook de meest voorkomende klacht."

"Bij de drogist kun je terecht voor een anti-allergiemiddeltje: antihistaminicum. Daarnaast adviseer ik om vooral niet aan het gezicht te zitten. Zo wrijf je het stuifmeel alleen maar dieper je neus en ogen in en breng je de allergische reactie nog meer op gang."

Druppeltjes om je afweersysteem te trainen

"Op het moment dat de hooikoorts echt je leven gaat beïnvloeden en je ondanks de middeltjes van de drogist niet meer goed kunt werken of sporten, kun je het beste naar de huisarts gaan voor advies. Vaak krijg je dan een andere pil met soms een neusspray of oogdruppels voorgeschreven."

"Ik verwijs ook altijd naar Thuisarts.nl voor meer info en tips, want zodra je als patiënt de wachtkamer uitloopt, ben je – heel begrijpelijk - vaak alweer de helft van het advies vergeten. Online kun je trouwens ook hooikoortsradars vinden, zodat je weet wat je de komende periode te wachten staat."

Tips tegen hooikoorts Neusspray, tabletten of druppeltjes met een antihistamine

Vermijd pollen. Droog je was bijvoorbeeld niet buiten

Neem een korte douche en was je haar voor je naar bed gaat, zodat je de pollen van je af wast

Bij kriebel niet wrijven, maar was je handen en gezicht voorzichtig met koud water

Neem bij klachten een antihistaminepil

"Wie extreem veel klachten heeft, kan via de huisarts worden doorverwezen naar de allergoloog. Daar wordt uitgezocht waar je precies allergisch voor bent. Soms volgt een behandeling waarmee het afweersysteem wordt 'getraind' met speciale druppeltjes, zodat je minder heftig reageert. Het is wel een strikt protocol met risico's, dus dit gebeurt op de praktijk."