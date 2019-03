Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (46), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: wat kun je doen tegen voorjaarsmoeheid?

"Zo aan het einde van de winter en het begin van de lente hoor ik patiënten tijdens het spreekuur vaak klagen over futloosheid en een traag gevoel. Ze willen wel dingen ondernemen, maar geven tegelijkertijd aan daar weinig puf voor te hebben."

Het lichaam staat in wintermodus

"Wie ieder jaar aan het einde van de winter last heeft van die futloosheid en daar een patroon in herkent, kan last hebben van voorjaarsmoeheid. Hormonaal staat het lichaam nog in de wintermodus, vanwege de koude en donkere periode die we achter de rug hebben."

"Het lichaam is daardoor in ruststand gegaan. Dit is er vanuit de natuur bij ons in geprogrammeerd: vroeger was er in de winter minder eten en moest je dus zuinig omgaan met energie. Bij veel dieren zie je dat nog steeds: ze gaan in winterslaap."

Symptomen van voorjaarsmoeheid Minder energie

Futloos

Moe

Wel willen, maar geen puf hebben

"Daarnaast maakt je lichaam vitamine D aan als de zon op je huid schijnt, maar door het wegblijven van de zon in de wintermaanden, ben je begin van het voorjaar vaak door je vitamine D-voorraad heen. Hierdoor kun je moe worden en zelfs spier- en gewrichtspijnen krijgen. Dat zie ik in mijn praktijk bij allerlei patiënten, maar nog vaker bij gesluierde patiënten en (oudere) mensen die weinig buiten komen."

Zoek het licht op

"Duik vooral niet je bed in om bij te slapen, want dat werkt averechts. Ik adviseer patiënten juist om actief te zijn. Ga vooral in de middaguren, als de zon het hardst schijnt, lekker naar buiten. Maak een wandeling of pak de fiets naar het werk. Binnen kun je het licht opzoeken door de eettafel of het bureau bij het raam te zetten. Je lichaam registreert al die veranderingen en daardoor doorbreek je het winterslaap-gevoel."

Tips tegen voorjaarsmoeheid Ga eropuit

Beweeg in de buitenlucht

Zoek het (zon)licht op, ook binnen

Eet vitamine D-rijk voedsel, bijvoorbeeld vette vis zoals haring, zalm en makreel

Als aanvulling op de andere tips kun je volgende winter een vitamine D-tablet proberen

"Daarnaast kun je ook extra vitamine D-rijk voedsel eten, bijvoorbeeld vette vis. Op de site van het Voedingscentrum vind je nog veel meer bronnen van vitamine D. Tenslotte kun je overwegen om vanaf november een vitamine D-supplement te slikken, totdat de jas buiten weer uit kan. Maar zoek vooral het licht op. Dat heeft niet alleen effect op je energielevel, maar ook op je stemming."