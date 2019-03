Wereldwijd rapporteerden 98 landen in 2018 meer gevallen van mazelen ten opzichte van een jaar eerder. UNICEF noemt de stijging "verontrustend" en roept landen op meer te doen tegen de uitbraken.

74 procent van de wereldwijde stijging vindt plaats in tien landen, waaronder ook Frankrijk. Zo heerst er momenteel een mazelenuitbraak in het skidorp Val Thorens. In Nederland werden in 2017 zestien besmettingen gemeld. In het eerste half jaar van 2018 waren dat er 22.

Tien landen die de grootste stijging zagen in 2018 Oekraïne: 30.338

Filipijnen: 13.192

Brazilië: 10.262

Jemen: 6.641

Venezuela: 4.916

Servië: 4.355

Madagaskar: 4.307

Soedan: 3.496

Thailand: 2.758

Frankrijk: 2.269

Oekraïne zag de grootste stijging van het aantal mazelengevallen. In 2018 werden ruim 35.000 besmettingen gerapporteerd. In de eerste twee maanden van 2019 werden zelfs al 24.000 gevallen gemeld. Ook zijn er besmettingen gerapporteerd in een aantal landen die eerder mazelenvrij waren verklaard, zoals Brazilië, Moldavië en Montenegro.

Mazelen zijn zeer besmettelijk, meer dan ebola, tuberculose en griep. Het virus kan door iemand worden opgelopen tot twee uur nadat een besmette persoon de gemeenschappelijke ruimte heeft verlaten. Het verspreidt zich door de lucht en infecteert de luchtwegen.

De ziekte heeft vaak een dodelijke afloop voor ondervoede kinderen en baby's die te jong zijn om te worden ingeënt. Voor kinderen die eenmaal geïnfecteerd zijn, bestaat er geen levensreddende behandeling.

'Handelen vandaag de dag kan desastreuze gevolgen hebben voor morgen'

"Dit is een wake-upcall. We hebben een veilig, effectief en goedkoop vaccin tegen een zeer besmettelijke ziekte. Een vaccin dat in de afgelopen twee decennia jaarlijks bijna een miljoen levens heeft gespaard", aldus uitvoerend directeur van UNICEF Henrietta H. Fore.

"Deze gevallen zijn niet van de ene op de andere dag ontstaan. Net als bij de ernstige uitbraken die we vandaag de dag zien, zal een gebrek aan actie nu desastreuze gevolgen hebben voor de kinderen van morgen", gaat Fore verder.

Slechte organisatie van de gezondheidszorg, conflicten en oorlogen, laag maatschappelijk bewustzijn, laksheid en terughoudendheid bij vaccineren zijn volgens UNICEF de grootste oorzaken van de stijging in het aantal mazelengevallen, in zowel ontwikkelde en ontwikkelingslanden.

Aantal uitbraken in ontwikkelde landen ook toegenomen

Zo is het aantal mazelengevallen in de Verenigde Staten in 2018 verzesvoudigd ten opzichte van 2017, tot 791.

"Bijna alle uitbraken zijn te voorkomen en toch worden er nog kinderen besmet, zelfs op plekken waar dit echt niet zou hoeven", aldus Fore. "Verkeerde informatie, wantrouwen en laksheid zijn in die landen de grootste oorzaken. We moeten meer doen om ouders nauwkeuriger te informeren over vaccinatie."

UNICEF roept regeringen, zorgverleners en ouders op meer te doen om de ziekte te beheersen. Zo moet volgens de organisatie duidelijkheid komen over de veiligheid en effectiviteit van vaccineren, moeten alle kinderen tussen de zes maanden en vijf jaar oud gevaccineerd worden als zich een uitbraak voordoet en moeten hulp- en zorgverleners beter opgeleid en uitgerust worden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.