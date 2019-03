Gezondheid Aantal gebroken heupen bij ouderen in vijf jaar met 12 procent gestegen 21 x gedeeld Het aantal Nederlanders met een gebroken heup is de afgelopen jaren toegenomen, meldt informatiecentrum voor de zorg Vektis. In vijf jaar tijd is het aantal met 12 procent gegroeid, naar bijna 25.000 patiënten in 2017.