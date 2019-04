Het is hooikoortsseizoen en dus verschijnen er weer allerlei tips over hoe ervoor kunt zorgen dat je hier zo min mogelijk last van hebt. NUcheckt bekeek de afgelopen twee jaar vier alternatieve remedies tegen hooikoorts, zoals zoenen en het drinken van gin-tonics. Er was voor geen van deze remedies bewijs.

De opvallendste tip die NUcheckt tegenkwam, was het dagelijks eten van een paar pissebedden om hooikoorts tegen te gaan. Dit gerucht gaat al sinds 2012 rond en op 25 februari 2019 plaatste evendelen.net nog een artikel waarin stond dat een pissebed mogelijk kan helpen tegen hooikoorts.

Pissebedden zouden de stof bevatten die tot hooikoortsklachten leidt. Als je regelmatig pissebedden eet, zou je uiteindelijk immuun worden voor deze stof.

Hooikoortsdeskundige Arnold van Vliet van Wageningen University vertelde in 2017 aan NU.nl dat het per definitie onmogelijk is dat pissebedden helpen tegen hooikoorts. "Zoals het wordt uitgelegd, zou het volgens het principe van de immunotherapie moeten werken. Dan bouw je door het eten van pissebedden weerstand op door allergenen tot je te nemen. Maar dan moet het wel om de juiste allergenen gaan en dat is bij pissebedden niet het geval."

Een half uur zoenen helpt ook niet

Het heeft dus (gelukkig) geen zin om pissebedden te eten als je hooikoortsklachten hebt. Een Japanse onderzoeker beweerde een andere, aangenamere remedie tegen hooikoorts te hebben ontdekt. Volgens onderzoeker Hajime Kimata helpt een half uur zoenen namelijk tegen hooikoortsklachten.

Kimata stelde dat in het bloed van stelletjes die net hadden gezoend minder stoffen werden aangemaakt die tot hooikoortsklachten leiden. Er was echter nogal wat aan te merken aan het onderzoek. Zo waren er slechts twaalf stelletjes die deelnamen aan het onderzoek en werd het bloed pas twee weken na het zoenen onderzocht.

Hoogleraar immunologie Huub Savelkoul van Wageningen University legde aan NU.nl uit dat het onmogelijk is dat een half uur zoenen helpt tegen hooikoorts. "Het ontstaan en het verminderen van hooikoorts is een heel geleidelijk proces. Dit kan niet door een activiteit van een half uurtje worden beïnvloed."

Gin-tonics drinken tegen hooikoorts is niet verstandig

Ook zoenen hebben we dus moeten schrappen van de lijst met mogelijke remedies tegen hooikoorts. Hoe zit het met gin-tonics? Volgens verschillende websites kan het drinken van gin-tonics de hooikoortsklachten verminderen.

Ook dit bleek niet te kloppen. Er zijn juist aanwijzingen dat alcohol slecht is voor mensen met longklachten. Zweedse onderzoekers vonden in 2005 dat alcohol mogelijk tot klachten aan de luchtwegen kan leiden. Vooral mensen met astma en hooikoorts hebben na het drinken van alcohol relatief vaak luchtwegklachten.

Ook Vlaams onderzoek uit 2016 toonde aan dat mensen met een ziekte aan de luchtwegen relatief vaak last hebben van klachten na het gebruik van alcohol.

Geen bewijs voor 'medical taping'

Verschillende fysiotherapeuten in Nederland bieden 'medical taping' tegen hooikoorts aan. Hierbij worden stroken tape op de rug van een hooikoortspatiënt geplakt. Dat zou voor een vermindering van de hooikoortsklachten moeten zorgen.

Er is echter geen enkel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Wytske Fokkens, hoogleraar Keel-, Neus- en Oorheelkunde vertelde aan NU.nl dat het niet waarschijnlijk is dat medisch tapen werkt: "Op theoretische grond lijk het me stug dat het werkt en er is geen goed uitgevoerd onderzoek naar medisch tapen. Het lijkt me erg onwaarschijnlijk dat medisch tapen helpt tegen hooikoorts."

Wat helpt wel?

Meerdere experts vertelden aan NU.nl dat je het beste naar de huisarts kunt gaan als je veel last hebt van hooikoorts. Medicatie kan volgens experts bij veel mensen de klachten verminderen.

Daarnaast vertelde Letty de Weger, hooikoortsdeskundige bij het Leids Universitair Medisch Centrum, dat een zonnebril kan helpen voorkomen dat pollen in je ogen komen. Ook raadde ze aan om op dagen dat er veel pollen in de lucht zitten voor het slapengaan je haren te wassen, zodat de pollen niet op je kussen komen.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.