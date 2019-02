NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Tape vermindert hooikoortsklachten."

Oordeel: onwaarschijnlijk

Op 22 februari interviewde het AD een fysiotherapeut die tapen als behandeling van hooikoortsklachten aanbiedt. Na twee of drie keer tapen zou je volgens deze fysiotherapeut voor de rest van het seizoen van je hooikoorts af kunnen zijn.

Een keer zoeken op Google wijst erop dat zeker twintig fysiotherapeuten in Nederland tapen tegen hooikoorts aanbieden. In het stuk van het AD stond echter ook dat hier geen wetenschappelijk bewijs voor is. Hoe zit het nu met tapen, kan het helpen tegen hooikoorts?

Waar komt het vandaan?

Het is niet duidelijk wie bedacht heeft dat tape tegen hooikoorts zou kunnen helpen.

Een belangrijke aanbieder van tape tegen hooikoorts en cursussen "medical taping" in Nederland is het bedrijf Fysiotape. Volgens de website van dit bedrijf helpt tapen inderdaad mogelijk tegen hooikoorts, maar onder andere ook tegen maagklachten, menstruatieklachten en klachten bij COPD. Tape tegen hooikoorts wordt meestal in stroken aangebracht op de rug, maar kan ook op de borstkas worden geplakt.

Fysiotape schrijft dat uit een eigen inventarisatie blijkt dat 84 procent van de mensen met hooikoorts na behandeling met tape minder klachten ervaart. In deze inventarisatie werden in totaal 286 mensen onderzocht. Fysiotape zelf zegt dat op basis van deze inventarisatie geen wetenschappelijke claims kunnen worden gemaakt. Het aantal deelnemers was te klein en bovendien was er geen placebogroep. Het is mogelijk dat een groot gedeelte van de deelnemers ook zonder tape een vermindering van de klachten had ervaren.

Klopt het?

Een belangrijke aanbieder van tape tegen hooikoorts geeft dus zelf aan dat de behandeling niet bewezen is. Wat vinden experts van medisch tapen?

Letty de Weger is hooikoortsdeskundige bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij vertelt dat er inderdaad geen wetenschappelijke publicaties bestaan over medisch tapen. Daarnaast viel het de Weger op dat in de inventarisatie van Fysiotape deelnemers naast de tape soms ook nog hooikoortsmedicatie gebruikten. "Hierdoor is het helemaal onduidelijk of de gevonden vermindering van klachten door de tape werd veroorzaakt. Ik zou tape niet aanraden aan mensen die last hebben van hooikoorts."

Ook Wytske Fokkens, hoogleraar Keel-, Neus- en Oorheelkunde van het Amsterdam Medisch Centrum (AMC) vertelt dat er geen aanwijzingen zijn dat medisch tapen helpt tegen hooikoorts. "Op theoretische grond lijk het me stug dat het werkt en er is geen goed uitgevoerd onderzoek naar medisch tapen. Het lijkt me erg onwaarschijnlijk dat medisch tapen helpt tegen hooikoorts."

Arnold van Vliet, hooikoortsdeskundige van Wageningen University zei op woensdag in de ochtendpodcast van NU.nl ook dat hij geen bewijs kent voor tapen tegen hooikoorts. Raymond Ostelo, hoogleraar Evidence Based Physiotherapy, vertelde aan NU.nl dat er in de wetenschappelijke literatuur niets over tapen tegen hooikoorts bekend is.

Factchecker Nieuwscheckers van de Universiteit Leiden vond hiernaast vorig jaar geen enkel bewijs voor de werkzaamheid van tapen tegen hooikoorts.

Wat helpt tegen hooikoorts?

Experts zijn het er dus over eens dat tape geen bewezen behandeling is tegen hooikoorts. Maar wat kan je dan wel doen als je last hebt van hooikoorts? De Weger legt uit dat als je veel last hebt van hooikoorts, het verstandig is om naar de huisarts te gaan. "Medicatie kan klachten goed reduceren."

Dit is ook het belangrijkste advies van Fokkens. "Ga naar je huisarts als je veel last hebt van hooikoorts. Je kunt het huisartsbezoek voorbereiden door van te voren een dagboekje bij te houden over wanneer je hooikoortsklachten hebt en hoe erg ze zijn. Als je zoekt op 'allergie dagboek' vind je ook verschillende apps die je hierbij kunnen helpen. Een dagboek helpt de huisarts enorm bij het bepalen van de juiste medicatie."

Daarnaast raadt Fokkens aan om vooral terug te gaan naar je huisarts als de voorgeschreven medicijnen voor jou onvoldoende werken. "Voor de meeste mensen is het mogelijk om, als ze de juiste medicijnen slikken, geen last te hebben van hooikoorts."

Wat kan je thuis doen?

Er zijn volgens de Weger ook verschillende dingen die je zelf direct kan doen om minder last te hebben van hooikoorts. "Een zonnebril dragen kan helpen voorkomen dat pollen in je ogen komen. Het is verstandig om fysieke inspanning te beperken, wanneer er veel pollen in de lucht zitten. Als je echt wilt sporten kan je dit het beste aan de kust doen. Hier is de lucht vaak schoner."

"Probeer op zonnige dagen met veel pollen je wasgoed ook niet buiten te drogen en je haren te wassen, om te voorkomen dat pollen tijdens het slapen op je kussen terecht komen"

Conclusie

Er is geen goed uitgevoerd onderzoek dat erop wijst dat medisch tapen mogelijk kan helpen tegen hooikoorts. Ook is het theoretisch gezien niet waarschijnlijk dat tape invloed heeft op hooikoortsklachten.

Om deze redenen beoordelen we de stelling "tape vermindert hooikoortsklachten" als onwaarschijnlijk.

NU.nl schreef eerder dat pissebedden eten, zoenen en gin-tonics drinken niet helpen tegen hooikoorts.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.