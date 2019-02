Gezondheid Binnen of buiten sporten: Wat is gezonder? 50 x gedeeld Je in het zweet werken op de loopband van een sportschool, of een flinke sprint door het bos trekken. Wat is nou beter: buiten sporten of juist binnen? "Een kleine, afgesloten ruimte waar veel mensen zich fanatiek inspannen, is niet altijd de gezondste omgeving."