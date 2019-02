Je in het zweet werken op de loopband van een sportschool, of een flinke sprint door het bos trekken. Wat is nou beter: buiten sporten of juist binnen? "Een kleine, afgesloten ruimte waar veel mensen zich fanatiek inspannen, is niet altijd de gezondste omgeving."

Of je het nu binnen of buiten doet; sporten is gezond voor iedereen. Dat hoeft niet per se buiten. Toch is het volgens socioloog Jolanda Maas goed om stil te staan bij de additionele voordelen van sporten in de buitenlucht. Zo is een work-out in een natuurlijke omgeving goed voor je fysieke - en extra goed voor je mentale gesteldheid.

Maas onderzoekt al ruim tien jaar de relatie tussen natuur en gezondheid en werkt als senior onderzoeker bij de sectie Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Minder last van spanning en boosheid

"Alhoewel er meer onderzoek nodig is, laten huidige studies naar de voordelen van sporten in een natuurlijke omgeving ten opzichte van binnen zien dat mensen die in de natuurlijke omgeving bewegen positievere emoties ervaren dan mensen die binnen bewegen."

Volgens de socioloog blijkt uit de studies ook dat buitensporters minder last hebben van spanning, boosheid en depressie en dat zij zich energieker en plezieriger voelen na afloop van een training.

"Dat we positief reageren op een groene omgeving is evolutionair bepaald. Vanuit vroeger zijn we gewend om te overleven in een natuurlijke omgeving", aldus Maas.

Een ander bijkomend voordeel is het UV-licht waardoor je lichaam vitamine D aanmaakt, iets dat essentieel is voor je botten en immuunsysteem. Ook train je buiten niet alleen je ledematen, maar ook je oogspieren; je wordt getriggerd om rond te kijken.

Daarnaast kan buiten sporten motiverend werken. "Zo laat een onderzoek zien dat mensen die in de natuur bewegen, dit langer volhouden. Een andere studie laat zien dat mensen vaker aangeven dat ze de activiteit die ze buiten hadden ondernomen nog een keer wilden herhalen."

De ideale plek om buiten te sporten is wat Maas betreft dus een groene setting, zoals een bos, park of groenstrook. "Zonlicht, frisse lucht en de blootstelling aan een natuurlijke omgeving gaan boven een sportschool met tl-buizen."

Beter buiten- of binnensporten: het is voor iedereen persoonlijk

Frans de Jongh is longfysioloog in het Medisch Spectrum Twente. Of buiten sporten gezonder is dan binnen, is volgens hem voor iedereen anders.

"De een kan niet tegen winterkou of heeft juist last van fel zonlicht. Een astmapatiënt is in sommige gevallen eerder gebaat bij een sportschool, vanwege luchtverontreiniging buiten en pollen in de lucht."

Deze sporten kun je goed buiten beoefenen Fitness

Skeeleren

Bootcamp

Wandelen

Yoga

Hardlopen

Toch is De Jongh het erover eens dat sporten in de buitenlucht in veel gevallen gezond is, mits niet te dicht in de buurt van vervuilde bronnen, zoals een snelweg of vliegveld. "Wat dat betreft is de Veluwe een ideale locatie, maar dat is niet voor iedereen om de hoek."

Toch is het volgens de longfysioloog nog altijd beter om door een drukke stad te rennen dan helemaal niet van de bank af te komen.

Luchtvervuiling op straat of in sportschool

Wie in een drukke stad woont en ervoor kiest om binnen te sporten, is volgens de longfysioloog niet per se beter af. "Ook in de sportschool is soms sprake van luchtvervuiling. Een kleine, afgesloten ruimte waar veel mensen zich fanatiek inspannen, is niet altijd de gezondste."

Daarnaast worden er volgens De Jongh soms chemische schoonmaakmiddelen gebruikt die niet bevorderlijk zijn voor de luchtkwaliteit.

In een ziekenhuis gelden strenge normen voor de luchtkwaliteit en ook in kantoren zijn vaak luchtfiltersystemen te vinden die het binnenklimaat op peil houden. "Maar bij mijn weten zijn die er niet bij sportscholen." Een raampje opendoen, is ook niet altijd de oplossing. "Helemaal niet als de sportschool pal naast een druk kruispunt ligt."

Maar hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in jouw sportschool of - voor de thuissporter - woning? Het is volgens De Jongh nog niet mogelijk om dat zelf met simpele apparatuur te meten. Hij adviseert vooral om je gezonde verstand te gebruiken. "Ervaar je een broeierige temperatuur of hangt er een vreemde geur, dan weet je dat er mogelijk een luchtje aan de zaak zit."