NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Dit keer de bewering: "Chocolade vermindert hoestklachten."

Oordeel: onbewezen

Ben je al weken aan het kuchen? Dan is het volgens Axed en 100%NL magazine de moeite waard om een stukje chocolade te eten. Volgens deze websites werkt het eten van chocolade namelijk tegen hoesten. Maar klopt dit wel?

Waar komt het vandaan?

100%NL magazine verwijst in zijn stuk naar een onderzoek dat recent zou zijn uitgevoerd door de universiteit van Hull.

De eerste verwijzing naar een onderzoek van deze universiteit dat zou aantonen dat chocolade helpt tegen hoesten, stamt echter al van 2012. NU.nl schreef toen dat chocolade volgens onderzoek een remedie tegen een hardnekkige hoest kan zijn.

De onderzoeker die in het stuk uit 2012 wordt aangehaald, is Alyn Morice. Hij zou in 2012 hebben gezegd dat de stof theobromine ervoor zorgt dat chocolade kan helpen tegen hoesten. Morice heeft hier echter pas in 2017 een onderzoek over gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.

Wat is er onderzocht?

Aan het onderzoek van 2017 namen bijna driehonderd mensen deel, die al minstens drie weken last hadden van een hardnekkige kuch. Bijna 90 procent van de deelnemers had last van een chronische hoest. Dit betekent dat ze al langer dan acht weken aan het hoesten waren. De deelnemers rookten niet en hadden geen astma. De helft van de deelnemers slikte twee weken lang dagelijks twee keer een capsule met 300 milligram theobromine. De andere helft kreeg een placebo zonder werkzame stoffen.

In beide groepen namen de klachten gedurende deze twee weken af. De onderzoekers ontdekten in de onderzoeksperiode alleen geen betekenisvolle verschillen tussen deze twee groepen. De ernst van de klachten nam niet sneller af bij de groep die theobromine slikte dan bij de groep die een placebo slikte. Er is dus geen bewijs gevonden voor de werkzaamheid van theobromine als antihoestmiddel.

Wat is chronisch hoesten?

Maar zou chocolade überhaupt kunnen werken? Longarts Jan-Willem van den Berg van het Isala Ziekenhuis in Zwolle is gespecialiseerd in chronisch hoesten. Hij legt uit dat als je hoest doordat je een infectie hebt opgelopen, zoals een griepje of een verkoudheid, dit maximaal zes weken duurt en het hoesten vanzelf weer overgaat.

Van den Berg vertelt dat als mensen langer dan acht weken hoesten, dit vaak niet meer vanzelf over gaat. "Dit noemen we chronisch hoesten. De oorzaak hiervan is vaak een ontsteking van de neusbijholten, gevoelige luchtwegen - zoals bij astma het geval is - of maagzuur dat te hoog in de slokdarm komt en daardoor de luchtwegen irriteert."

"Als iemand bij ons binnenkomt met langdurige hoestklachten kijken we daarom eerst wat de oorzaak is. In 80 tot 90 procent van de gevallen kunnen we deze vinden en behandelen. Een medicijn dat goed werkt tegen het hoesten zelf is er eigenlijk nog niet."

Wat helpt wel tegen hoesten?

Van den Berg vertelt dat wel is bewezen dat het nathouden van de keel hoestklachten kan tegengaan. "Als je griep hebt of verkouden bent en veel aan het hoesten bent, kan het dus helpen om op een zuurtje te zuigen, hierdoor blijft de keel vochtig. Daarnaast is bewezen dat menthol op de gevoelszenuwen in de luchtwegen werkt, wat tijdelijk de hoestklachten kan verminderen."

Voor de werking van chocolade of theobromine is volgens Van den Berg geen bewijs. "Het onderzoek van Morice uit 2017 liet niet zien dat theobromine werkt tegen hoesten. Er zijn ook geen andere aanwijzingen dat chocolade helpt tegen hoesten."

Conclusie

Er is, zoals 100%NL Magazine en Axed schreven, een onderzoek geweest naar de effectiviteit van een bestanddeel in chocolade. Dit bestanddeel is theobromine. Uit dit onderzoek bleek alleen niet dat theobromine beter helpt tegen hoesten dan een placebo. Andere aanwijzingen dat chocolade helpt tegen hoesten zijn er - voor zover wij weten - niet.

We beoordelen de bewering "chocolade vermindert hoestklachten" als onbewezen.

