Gezondheid 'Een derde van nieuwe kankergevallen veroorzaakt door leefstijl' 124 x gedeeld Maandag was het Wereldkankerdag, de dag waarop internationaal wordt stilgestaan bij de ziekte en degenen die eraan lijden. Het aantal kankergevallen groeit nog steeds. Ook in Nederland. Hoe kan dat? En is er iets aan te doen? Professor Ellen Kampman: "Na roken is overgewicht risicofactor nummer één bij veel soorten kanker."