Meditatie is goed voor lichaam en geest. Mark Siegenbeek van Heukelom schreef het boek Helemaal naar de meditering. Hij gidst ons nuchter door de wereld van meditatie en mindfulness.

Er bestaan al veel boeken over meditatie. Waarom moest dit boek er komen?

"Er is een grote groep mensen die wel geïnteresseerd is in meditatie en mindfulness, maar die door het bestaande aanbod boeken niet wordt bereikt. Meditatieboeken zijn vaak zweverig.

In trainingen die ik in het bedrijfsleven geef, gebruik ik ook weleens een meditatie. Daar krijg ik altijd goede reacties op, omdat ik het heel nuchter breng. Ik wilde een nuchter boek schrijven dat ook de 'antizweverigen' aanspreekt."

Mark Siegenbeek van Heukelom is trainer, coach en quarterlife expert. Naast Helemaal naar de meditering schreef hij de bestseller 'Is dit het nou?'

Maar meditatie ís toch helemaal niet nuchter?

"Dat dacht ik vroeger ook. Een beetje op een kussen zitten met je ogen dicht… En dat zou dan goed voor je zijn.

Dat meditatie bij sommigen een slechte naam heeft, komt doordat meditatiecursussen vaak worden gegeven in zaaltjes met kaarsen, klankschalen en Boeddhabeelden. Je stijgt er haast op van de wierookdampen.

Maar al die dingen hebben niets te maken met datgene waar meditatie in de kern om draait."

Want, wat is meditatie dan?

"Meditatie is aandachtstraining. In ons hoofd zijn we altijd bezig met het verleden: iets dat gebeurde op het werk, een lastig telefoongesprek, óf met de toekomst: de boodschappen die je nog moet doen, een klusje waar je tegenop ziet.

We zijn nooit in het nu. Met meditatie breng je je aandacht gericht naar dit moment. Bijvoorbeeld naar een object, naar de gewaarwordingen in je lichaam of naar je ademhaling. Je observeert wat er nu is en zodra je merkt dat je bent afgeleid, breng je je aandacht rustig terug."

Het lijkt een vorm van hersentraining?

"Dat is het in wezen ook. Naarmate je meer traint, worden je 'hersenspieren' sterker en raak je minder snel afgeleid. Niet alleen tijdens de meditatie zelf, maar ook tijdens de rest van de dag. Je bent geconcentreerder en meer gefocust."

En het heeft ook gezondheidsvoordelen toch?

"Ja. Uit onderzoek is gebleken dat meditatie het gehalte stresshormonen in het bloed verlaagt. En dat zorgt dan weer voor een verbeterd immuunsysteem, een betere bloeddruk en bijvoorbeeld minder angst en neerslachtigheid. Neurologisch en hormonaal gebeurt er van alles in je lichaam wanneer je mediteert."

Zo begin je met mediteren (5 tot 10 minuten) Ga rechtop op een stoel zitten, zorg dat je rug recht is en leg je handen losjes in je schoot of op je knieën.

Sluit je ogen en breng je aandacht naar je lichaam: voel hoe je voeten de grond raken, hoe je bovenbenen en billen contact maken met de stoel en hoe je rug de rugleuning raakt. Voel ook hoe zwaar je hoofd eigenlijk is. Omvat dan je hele lichaam met je aandacht: van je tenen tot je kruin.

Merk nu je ademhaling op. Waar voel je die het sterkst? In je buik? Je borst? Je neusvleugels? Volg je ademhaling op die plek een tijdje met je aandacht: van het begin van je inademing tot het eind van je uitademing. Verander er niets aan, merk hem alleen op.

Merk je dat je afdwaalt met je gedachten, breng je aandacht dan rustig terug naar je ademhaling. Wat soms helpt is om de ademhalingen te tellen: 1 op een inademing en 2 op een uitademing, 3 op een inademing, etc. Totdat je bij 10 bent. Dan begin je weer bij 1.

Wat heeft het jou persoonlijk opgeleverd?

"Meer rust in mijn hoofd. En een betere connectie tussen mijn hoofd en mijn lichaam.

Je hoort wel eens iemand zeggen: 'Ik wil dit, want het voelt goed. Ik volg mijn gevoel.'

Ik had vroeger geen idee waar ik dat dan moest voelen. Ik beredeneerde alles altijd verstandelijk. Nu weet ik ook hoe ik naar mijn gevoel kan luisteren. Als ik buikpijn krijg van een bepaald plan, is het misschien gewoon niet zo'n goed plan en moet ik het niet doen."

Kost mediteren niet heel veel tijd?

"Tien tot dertig minuten per dag mediteren kost tijd, ja. Maar die tijd verdien je op den duur terug in effectiviteit en productiviteit."

Hoe begin je als je nog nooit eerder hebt gemediteerd?

"In mijn boek neem ik je aan de hand en geef ik je simpele geleide meditaties die je op mijn site kunt volgen. Ik verwijs ook naar verschillende meditatieapps.

Probeer het gewoon eens uit en beloof jezelf dat je het minimaal een week volhoudt, het liefst nog wat langer. Je hebt niet altijd in één keer baat bij meditatie. Het vergt oefening en geduld."

Wat hoop je met je boek te bereiken?

"Maatschappelijk is er een grote behoefte aan rust en bezinning. We zijn allemaal druk en worden in beslag genomen door onze smartphones. Dat maakt ons gestrest en gejaagd. Meditatie kan daarop een antwoord zijn. Ik denk dat mediteren over dertig jaar heel normaal is. Dan hoort mediteren gewoon bij een gezonde leefstijl. Ik hoop dat ik kan bijdragen aan die kanteling."

