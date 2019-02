Een uurtje ontspannen in een warm bad, met een flinke berg naar bloemen geurend schuim. Voor sommige mensen is dit hét ultieme moment om alles even los te laten. Maar hoe gezond is het eigenlijk om in bad te gaan?

Het fenomeen badderen stamt al van ver voor onze tijd. In de Romeinse tijd werden er al badhuizen en thermen gebouwd. Deze waren er niet (alleen) om het vuil af te spoelen, maar juist vooral ter ontspanning.

Ook in de Chinese oudheid ging men graag in bad. Er werden medicijnen, bloemen en kruiden in het warme water gemixt om de Yin te herstellen, de energie die onder meer voor water, stilte en rust staat.

Badderen zorgt voor ontspanning

Psycholoog Neil Morris van de universiteit in Wolverhampton deed in 2002 onderzoek naar de psychologische effecten van badderen. Hij toonde aan dat we in bad het gelukshormoon serotine aanmaken. Ook zou het warme water stress wegnemen. Kortom: badderen zorgt volgens Morris, zoals de oude Romeinen en Chinezen ook al dachten, voor ontspanning.

Onderzoeker van het Radboud UMC Thijs Eijsvogels beaamt dit. Volgens hem zorgt het nemen van een warm bad ervoor dat de bloedvaten van de huid zich verwijden. Hierdoor kan je lichaamstemperatuur toenemen, waardoor de hartslag verhoogt en het energiegebruik toeneemt. "Maar dat heeft niet veel invloed op je functioneren en werkt ook niet uitputtend. Sterker nog: ik denk dat de meeste mensen juist heel ontspannen en relaxt uit bad komen."

In een artikel dat NU.nl afgelopen jaar schreef, vertelde Eijsvogels ook al dat het energieverbruik toeneemt door het liggen in warm water. Door de verhoogde lichaamstemperatuur is de stofwisseling volgens de onderzoeker iets sneller dan in rust, waardoor je meer calorieën verbrandt dan wanneer je op de bank ligt. "Maar zeker niet meer dan als je sport."

De huid is minder blij met weken in warm water

Hoewel de geest en zelfs de stofwisseling lijken te baten bij een bad, is de huid volgens dermatoloog Marjolein Leenarts iets minder blij met het weken in warm water. Na een bad of douche verdampt het water dat op de huid ligt en neemt het water mee uit de huid, legt de dermatoloog uit. Een combinatie van heet water en zeep zorgt er volgens Leenarts voor dat huidvetten oplossen en verdwijnen in het doucheputje.

“Met ouderwets wassen met een washandje is ook niks mis” Marjolein Leenarts, dermatoloog

Leenarts deed vorig jaar een onderzoek onder meer dan duizend mensen over hun was- en badgedrag. Daaruit komt naar voren dat een kwart van de ouders zich een slechte ouder voelt als zij hun kind een paar dagen niet wassen.

Ouders hebben ook het idee dat het niet genoeg is om hun kind met alleen water af te spoelen, maar volgens Leenarts is een heet, schuimend bad juist alles behalve goed voor de huid. "Een bad droogt de huid uit en als je dan ook nog eens een zepende badgel gebruikt, kan dit echt funest zijn."

'Een bad nemen moet gerust kunnen'

Een bad nemen moet volgens de dermatoloog gerust kunnen, maar liever niet vaker dan drie keer per week. Om het voor je huid een beetje plezierig te houden, is het belangrijk om niet te lang te blijven liggen, want hoe langer je in bad ligt, hoe meer je huid uitdroogt. Daarnaast kun je het beste producten op oliebasis gebruiken en kun je je na het badderen insmeren met een bodycrème of vette zalf.

"Een bad is voor veel mensen een momentje van ontspanning en dat is altijd goed, maar heb jij of je kind een droge huid, dan raad ik aan om de douche of het bad eens een dag over te slaan. Met ouderwets wassen met een washandje is ook niks mis."