Gezondheid Aantal kankerdiagnoses neemt snel toe door vergrijzing en bevolkingsgroei 73 x gedeeld Het jaarlijkse aantal mensen bij wie kanker wordt vastgesteld, is in dertig jaar verdubbeld. In het afgelopen jaar kregen 116.000 Nederlanders deze boodschap, melden onderzoekers zondag aan de vooravond van Wereldkankerdag.