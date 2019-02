Gezondheid Hoe (on)gezond is hardlopen in de stad? 43 x gedeeld Een goed voornemen van velen: meer sporten. Sommigen doen dat in de sportschool, anderen gaan buiten hardlopen. Is een rondje rennen in de stad goed voor je? Of heeft de luchtverontreiniging in de stad ook negatieve effecten op het lichaam? Twee experts leggen het uit.