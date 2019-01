Gezondheid Waarom het echt niet nodig is om dagcrème te smeren 54 x gedeeld Veel mensen gebruiken dagcrème op het gezicht. Maar hoe goed is dat eigenlijk voor de huid? En waar kun je op letten bij de aanschaf? NU.nl vraagt het aan Marjolein Leenarts, medisch specialist huidziekten en werkzaam in het Rode Kruis Ziekenhuis/Brandwondencentrum Beverwijk, en Kees-Peter de Roos, dermatoloog en publicist van het boek Huid & haar.