Drie op de tien mensen kampen met een slechte adem, stelt de in ademgeur en mondvloeistoffen gespecialiseerde hoogleraar Marja Laine. Experts zeggen dat die slechte adem in de meeste gevallen wordt veroorzaakt door tongbeslag. Hoe komt dat en wat kun je ertegen doen?

Laine, tandarts en hoogleraar Orale Diagnostiek bij het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en Ramin Najafbagy, mondhygiënist bij Mondfit en vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten leggen uit hoe het met slechte adem door tongbeslag zit.

"Tongbeslag bestaat uit verschillende componenten, zoals bacteriën, voedselresten, speeksel en dode cellen vanuit slijmvliezen die zich constant vernieuwen", vertelt Laine. Eten, drinken en roken zijn van invloed op de dikte en kleur van dit laagje en kunnen indirect tot onaangename geurtjes leiden.

Waarom de tong vaak wordt vergeten

Niet iedereen weet wat tongbeslag is en dat het te voorkomen is door de tong te reinigen. Volgens Laine weten veel mensen niet eens dat ze tongbeslag hebben. "Het zal voor hen een verrassing zijn als ze in de spiegel kijken."



Volgens Najafbagy komt er meer kijken bij mondverzorging dan alleen het poetsen van je tand- en kiesoppervlakten. "Voor een gezonde mond is het ook noodzakelijk om je tandvlees voorzichtig mee te poetsen, één keer per dag tussen de tanden en kiezen te reinigen met een rager én je tong te reinigen."

Het gebeurt al eeuwen in China en India

Hoewel we in Nederland nog niet echt bekend zijn met het 'poetsen' van de tong, is het volgens Laine in China en India een eeuwenoude traditie. "De tong en het tongbeslag worden in de traditionele Chinese geneeskunde als belangrijk onderdeel van de diagnostiek gezien. Ze kijken daar bijvoorbeeld waar de aanslag zit, hoe dik die is en welke kleur die heeft. Tongbeslag op bepaalde plekken of in bepaalde kleuren kan er volgens deze geneeskunde op duiden dat een patiënt last heeft van bijvoorbeeld zijn maag of darmen."

Wat je kunt doen tegen tongbeslag

Om tongbeslag en de daar vaak bijbehorende onprettige geurtjes te voorkomen, is het volgens Najafbagy zinvol om je tong dagelijks te reinigen. Laine is het ermee eens. "Het beslag blijft - net als tandplak - terugkomen."

Tips om je tong te reinigen gebruik een tongreiniger, zoals een tongschraper

steek je tong zo ver mogelijk uit

plaats de tongreiniger zo ver mogelijk op het achterste gedeelte van de tong

druk je tong een klein beetje plat

schraap langzaam met lichte druk naar voren

doe dit ongeveer vijf keer en spoel je mond nog een aantal keer met water

reinig twee keer per dag: 's ochtend en 's avonds

Je kunt je tong volgens Najafbagy het beste reinigen met bijvoorbeeld een tongschraper. Wel wil hij benadrukken dat je voorzichtig moet zijn. "Te hard schrapen, kan irritatie veroorzaken." Ook Laine benadrukt dat je "subtiel" te werk moet gaan. "Ook omdat sommige mensen de neiging krijgen om te kokhalzen", aldus de hoogleraar.



Wie twijfelt over de gezondheid van zijn tong, kan volgens Laine en Najafbagy ook aankloppen bij een tandarts, mondhygiënist of parodontoloog. Zij merken daarbij wel op dat - om gericht advies te kunnen geven - er ook goed gekeken moet worden naar andere delen van de mond, waaronder de tanden en kiezen, het tandvlees en de speekselvloed.

Je kunt je tong volgens Najafbagy het beste reinigen met een tongschraper. Bron foto: 123rf.