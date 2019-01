Apothekers in Nederland verkopen medicijnen die bestemd zijn voor Nederlandse patiënten aan het buitenland, ondanks tekorten in dit land. Dit meldt Trouw maandag op basis van gesprekken met onder anderen apothekers, verzekeraars en groothandelaren.

Het is niet bekend of de verkoop in het buitenland, waar meer geld gekregen kan worden voor medicijnen dan in Nederland, bijdraagt aan het medicijntekort in Nederland. Dit schetst de krant.

Apothekersvereniging KNMP meldde eerder deze maand nog dat geneesmiddelentekorten steeds vaker voorkomen. "In 2018 waren 769 geneesmiddelen niet beschikbaar. In 2017 waren dit nog ruim 730 geneesmiddelen."

De apothekers zouden liever niet praten over het onderwerp. Eén apotheker spreekt zelfs van een omerta, de maffiose zwijg­­plicht.

Zorgverzekeraar VGZ wil een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van de medicijntekorten in Nederland.

"We horen ook verhalen over doosjes medicijnen die opduiken in het buitenland, die bestemd zijn voor de Nederlandse markt. We willen daarom een onderzoek of dit daadwerkelijk klopt. Dit moet inzicht geven in de voorraadpositie in Nederland en wat er precies met de medicijnen gebeurt."