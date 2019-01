Veel mensen gebruiken dagcrème op het gezicht. Maar hoe goed is dat eigenlijk voor de huid? En waar kun je op letten bij de aanschaf? NU.nl vraagt het aan Marjolein Leenarts, medisch specialist huidziekten en werkzaam in het Rode Kruis Ziekenhuis/Brandwondencentrum Beverwijk, en Kees-Peter de Roos, dermatoloog en publicist van het boek Huid & haar.

Hoe goed is crème voor het gezicht?

​Leenarts: "Dat is afhankelijk van wat je smeert en waarom, maar echt ongezond is het niet om crème op je gezicht te smeren. Als je cosmetica in Nederland koopt, dan kun je ervan uitgaan dat die niet slecht voor je gezondheid is. Er kunnen wel nadelen aan zitten. In Europa ontwikkelt 27 procent van de volwassenen een contactallergie. Dat komt vaak voor bij cosmetica, waarin parfum dan veelal de boosdoener is. Op die manier kun je van de ene op de andere dag allergisch worden voor de dagcrème die je al jaren zonder problemen gebruikt. Als je eenmaal allergisch voor een bepaald ingrediënt bent, kom je daar nooit meer vanaf."

De Roos: "Er wordt ons - vooral vrouwen - geadviseerd om dag- en nachtcrèmes te gebruiken om de huid te voeden, maar bij een gezonde huid is dat echt niet nodig. Die maakt namelijk zelf al voldoende vet (talg) aan om de huid te beschermen. Ik denk dat het enige positieve bijeffect van al dat gesmeer is dat de huid wordt gemasseerd, maar bewezen is dat nog niet."

Wanneer is het wel zinvol om wel elke dag crème te smeren? En wanneer juist niet?

Leenarts: "Voor mensen die het belangrijk vinden om huidveroudering te voorkomen, is dagelijkse zonbescherming echt een must. SPF is de beste anti-aging. Voor mensen met een droge huid is het daarnaast ook belangrijk om de huid een handje te helpen door die in te smeren met een crème. Zeker in de winter, omdat de huid in het gezicht dan extra veel last ondervindt van de kou, wind en regen."

De Roos: "Voor mensen met eczeem is het goed om regelmatig het gezicht en de rest van het lichaam in te vetten. Ik adviseer dan om voor het slapen vaseline-paraffine te smeren. Een aanvullende vette crème voor overdag is dan ook een goed idee. Als je een heel vette huid hebt, kan extra insmeren de huid afsluiten. Hierdoor kan er acne ontstaan. Maar eerlijk: dit komt zelden voor."

Wat voor een crème kun je het best gebruiken als je toch elke dag wilt smeren? Waar kun je op letten bij de aanschaf?

Leenarts: "Kies voor een dagcrème met SPF en smeer je gezicht meerdere malen per dag in met deze dag- of zonnebrandcrème. Los van je huid jong houden, is er namelijk ook nog de huidkankerkwestie. De meeste vormen van huidkanker zijn zongerelateerd en komen voor in het gelaat. Zonbescherming kan dit grotendeels voorkomen."

De Roos: "Een goedkope, vette crème van een bekend merk werkt vaak even goed als het duurste middel. Producenten beloven van alles, maar de meeste toegevoegde stoffen werken helemaal niet. Van retinol, ofwel vitamine A, is aangetoond dat het rimpels tegengaat, maar in de meeste crèmes zit een te kleine concentratie om effect te kunnen hebben."

Wat adviseer jij?

Leenarts: "Ik zou altijd kiezen voor producten zonder parfum en met zo weinig mogelijk allergenen. Verder is het echt onzin om tientallen euro's te betalen voor een dagcrème. Let op marketingclaims zoals 'natuurlijk' en 'dermatologisch getest'. Dat wil absoluut niet zeggen dat een product beter is."

De Roos: "Minder douchen. Ik zie bijna dagelijks patiënten die huidproblemen hebben door te veel douchen en wassen, en ik zie misschien maar eens in de vijf jaar iemand die te weinig doucht. Te veel douchen is slecht voor de huid, want zeep en warm, vaak heet, douchewater ontvetten de huid. Probeer daarom niet iedere dag onder douche te stappen en zet de kraan een stuk kouder."