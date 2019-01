Gezondheid Zo wapen je je tegen een droge huid in de winter 45 x gedeeld Miljoenen Nederlanders hebben in de winter last van een droge huid. Wat kunnen we ertegen doen en is het ook te voorkomen? Menno Gaastra, dermatoloog en woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie vertelt meer.