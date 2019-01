Het aantal keren dat een medicijn in Nederland tijdelijk of definitief niet leverbaar was, is volgens apothekersorganisatie KNMP vorig jaar verder gestegen naar 769.

Dat zijn 5 procent meer gevallen dan het jaar daarvoor, blijkt maandag uit cijfers van de organisatie. In 2017 nam het aantal gevallen nog met 3 procent toe.

"Het is dweilen met de kraan open. Patiënt en apotheker hebben hier dagelijks enorme last van", zegt Gerben Klein Nulent, voorzitter van de KNMP.

"De patiënt krijgt regelmatig een ander doosje, omdat de apotheker moet uitwijken naar een alternatief", stelt Klein Nulent.

In het oog springende tekorten in 2018 waren onder meer de anticonceptiepil en het middel levodopa/carbidopa voor patiënten met de ziekte van Parkinson. De pil was een ruime drie maanden beperkt beschikbaar, doordat de leveringen uitbleven.

Verder sloegen verslavingsartsen alarm toen refusal niet beschikbaar was. Het middel tegen alcoholverslaving is nu weer tijdelijk beschikbaar, maar de voorraad is niet groot. Ook waren er volgens de KNMP vaak tekorten aan oogpreparaten en antibiotica.

Tekorten hangen samen met wet en preferentiebeleid

De groeiende tekorten hebben volgens de brancheorganisatie onder meer te maken met de Wet geneesmiddelenprijzen en het zogeheten preferentiebeleid van zorgverzekeraars. Daardoor zijn de prijzen de afgelopen jaren "enorm gedaald".

Voor medicijnfabrikanten is Nederland volgens de KNMP daarom geen aantrekkelijke markt. "Ze houden hun voorraden bewust laag en in het geval van een hapering in het productieproces ontstaan snel tekorten."

Bij de zogeheten preferent aangewezen geneesmiddelen wordt alleen één goedkoop geneesmiddel vergoed door de zorgverzekeraar.

Volgens de KNMP nemen de tekorten al sinds 2010 toe. De tekorten lopen dit jaar naar verwachting verder op. "We weten nog niet hoe de Brexit gaat uitpakken, maar ook hierdoor kunnen problemen ontstaan", aldus Klein Nulent.

