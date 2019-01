Veel huisartsen bieden een nieuw afslankprogramma niet aan, blijkt zaterdag uit onderzoek van het televisieprogramma De Monitor (KRO-NCRV).

Er is te weinig geld beschikbaar om het afslankprogramma, de zogenoemde gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), goed op te zetten voor de 3,5 miljoen mensen die ervoor in aanmerking komen, aldus de artsen.

Het programma maakt deel uit van het Nationale Preventieakkoord van de Rijksoverheid en is op 1 januari gestart. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid wil met een nieuw tweejarig leefstijlprogramma in de basisverzekering mensen kosteloos gezonder leren leven.

De ruim honderd regionale zorggroepen (samenwerkingsverbanden van huisartsen) zouden een contract moeten afsluiten met de zorgverzekeraars en moeten zorgen voor een aanbod van leefstijlcoaches. De Monitor deed een telefonische rondgang langs tachtig zorggroepen en zeker de helft daarvan stelt de GLI niet te zullen aanbieden in januari.

Volgens De Monitor vinden artsen het landelijke budget veel te beperkt. Er kunnen te weinig mensen mee worden geholpen. Ook is het onduidelijk wat er gebeurt als het budget wordt overschreden.

Blokhuis laat in reactie weten dat programma nog niet goed loopt

Staatssecretaris Blokhuis laat in een reactie aan het televisieprogramma weten dat het afslankprogramma nog niet helemaal goed loopt. "We zien dat het op 1 januari 2019 in ieder geval niet de vliegende start heeft die we hadden gehoopt. Maar ik span mij er wel voor in om het in 2019 (…) tot een succes te maken. Dat zal in sommige regio's later zijn dan gepland."

Het budgetplafond mag volgens Blokhuis geen struikelblok zijn: "Het is geen keihard plafond. Als blijkt dat dit een succes wordt en we daar meer geld voor moeten reserveren, dan gaan we dat gesprek aan", zei Blokhuis tegen De Monitor.

