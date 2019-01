Nederlandse ziekenhuizen zijn bezorgd over de aanvoer van medicijnen als het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord de Europese Unie verlaat, schrijft de NOS woensdag. In Nederland worden veel medicijnen gebruikt die in het VK zijn goedgekeurd.

Mogelijk mogen medicijnen en andere medische hulpmiddelen niet meer worden toegelaten tot de Nederlandse markt als de Britten op 29 maart zonder deal uit de EU stappen.

"Pacemakers worden bijvoorbeeld bijna allemaal door Amerikaanse bedrijven gemaakt en in het VK gecertificeerd vanwege de taal", zegt Gerwin Meijer van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) tegen de NOS.

Hij wijst erop dat Nederlandse ziekenhuizen vaak niet weten welke producten zo'n Brits certificaat hebben. "Wij kopen deze via Nederlandse tussenhandelaren en hebben geen zicht op waar die producten vandaan komen, als het maar gecertificeerd is", aldus Meijer.

Nederland haalt jaarlijks voor 2 miljard euro aan medicijnen uit het VK, waarvan een deel voor export naar andere landen is bedoeld. De NOS meldt dat het ministerie van Volksgezondheid momenteel bekijkt of bepaalde medicijnen buiten het VK EU-gecertificeerd zijn of vervangen kunnen worden door een alternatief.

Bruins staat open voor gesprek

Meijer hoopt dat minister Bruno Bruins van Volksgezondheid een oplossing op Europees niveau zal vinden. Hij denkt daarbij aan toestemming om ook na een 'no deal-Brexit' de medicijnen te blijven gebruiken. "Die producten zijn na 29 maart nog precies hetzelfde en nog net zo veilig als vandaag", aldus Meijer.

Minister Bruins laat in een reactie aan de NOS weten open te staan voor een gesprek. Hij heeft de wettelijke mogelijkheid om medicijnen zonder de juiste registratie tijdelijk toe te laten.