In 2018 zijn binnen Europa 181 mensen overleden door het westnijlvirus, een tropische ziekte die door muggen wordt overgedragen. Het aantal doden ligt veel hoger dan vorig jaar, toen er 26 mensen omkwamen door het virus, meldt Nature Today woensdag.

In totaal raakten ruim vijftienhonderd mensen binnen de EU besmet met het virus, schrijft Nature Today op basis van cijfers van het European Center for Disease Control (ECDC).

Het aantal besmettingen was hoger dan het aantal besmettingen in de voorgaande zeven jaren bij elkaar opgeteld. Het ECDC geeft geen verklaring voor de sterke toename, maar volgens Nature Today is het waarschijnlijk dat de aanhoudende warmte de oorzaak is.

Italië was met 576 besmettingen het land waar de meeste mensen getroffen werden door het virus. Daarna volgden Griekenland en Roemenië, met respectievelijk 311 en 277 besmettingen.

De meeste doden door de ziekte vielen in Griekenland (47). In Italië kwamen 46 mensen om en in Roemenië 43. In Nederland zijn geen besmettingen gemeld en vielen dus ook geen doden als gevolg van het westnijlvirus.

Uilen in Duitsland besmet met virus

Het virus werd dit jaar niet in nieuwe landen vastgesteld, maar wel in nieuwe gebieden. In een vogelpark in Duitsland bleek dat laplanduilen besmet waren met het virus. De uilen zouden het virus gekregen hebben door lokale steekmuggen. Ook een Duitse dierenarts die op de uilen autopsie verrichtte raakte besmet.

Die besmetting in Duitsland was in Berlijn. "Die plaats ligt ongeveer op dezelfde hoogte als Nederland. Dat betekent dat we ook in Nederland beducht moeten zijn op het westnijlvirus", stelt Arnold van Vliet, bioloog aan de Wageningen Universiteit (WUR).

"Ik denk dat het een kwestie van tijd is dat we de eerste besmetting van het westnijlvirus in Nederland krijgen", zegt Van Vliet. "Het kan nog tien tot twintig jaar duren, maar het kan ook volgend jaar al zijn. Als we straks een extreem warme zomer krijgen, dan hebben we hier in Nederland de ideale omstandigheden voor het virus om zich te ontwikkelen."

Nederland heeft de perfecte "muggeninfrastructuur" volgens Van Vliet. "Denk aan alle putten langs de weg waar water in staat. Dat zijn voor muggen de perfecte broedplaatsen."

RIVM verwacht geen besmetting in Nederland

Het RIMV meldt dat het niet verwacht dat het westnijlvirus de komende jaren voor lokale overdracht in Nederland gaat zorgen. "Daarmee is het risico voor de volksgezondheid beperkt", aldus een woordvoerder.

Volgens het RIVM is het wel mogelijk dat mensen die het virus in het buitenland oplopen dat meenemen naar Nederland, maar "secundaire lokale verspreiding vanuit de mens is daarbij niet aan de orde".

De woordvoerder geeft aan dat het RIVM de situatie blijft monitoren en bekijkt "op welke wijze de monitoring de komende jaren vorm moet krijgen".

Meerdere tropische muggensoorten al in Nederland gevestigd

Eerder stelden meerdere muggenexperts ook al dat Nederland zich beter voor moet bereiden op dodelijke ziektes die door muggen worden overgedragen en die op termijn ook in Nederland voor besmetting kunnen zorgen.

De tijgermug is een van de muggensoorten die die ziektes kunnen overdragen en die heeft zich al op meerdere plekken in Nederland gevestigd. Dat geldt ook voor de Aziatische bosmug.

Minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) meldde eerder dat bestrijding van de Aziatische bosmug niet meer gaat lukken, omdat het insect zich al op te veel plekken heeft gevestigd.

Entomoloog Bart Knols noemde dat "teleurstellend". Hij voegde daaraan toe dat de muggen een "veel groter risico vormen dan de minister denkt". Hij stelde dat het leger nodig was om de muggensoort in Nederland uit te roeien. Het ministerie van Defensie liet daarop weten daarvoor open te staan.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!