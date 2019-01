Steeds meer Nederlanders gaan wekelijks naar de sportschool of bijvoorbeeld een boksclub om aan fitness te doen, blijkt woensdag uit cijfers van het Mulier Instituut. In 2001 deed nog 12 procent van de 12 tot 79-jarigen wekelijks aan fitness, in 2016 lag dat percentage op 21.

"In absolute aantallen doen drie miljoen Nederlanders van 12 tot 79 jaar wekelijks aan fitness", meldt het sociaalwetenschappelijk sportonderzoeksinstituut.

Twee op de drie beoefenaars van fitness doet daarnaast een andere sport. Volgens het instituut gaat het dan vaak om hardlopen (21 procent), wandelen (17 procent) en zwemmen (17 procent).

Uit de cijfers van het Mulier Instituut blijkt daarnaast ook dat de frequentie van fitnessdeelname is toegenomen. In 2001 zei 23 procent van de Nederlanders die aan fitness deden vaker dan twee dagen in de week te sporten. In 2016 is dat aandeel gestegen naar 33 procent.

De stijging in de deelnamefrequentie doet zich met name na 2011 voor, aldus het instituut.

Opmars van fitness onder 65-plussers

Van de personen tussen de 12- en 34-jarigen deed 28 procent in 2016 aan fitness, bij 65-plussers ligt dat percentage op 15. "Opvallend is de opmars van fitness onder 65-plussers; in 2001 deed 4 procent van die groep wekelijks aan fitness."

Meer hogeropgeleiden dan lageropgeleiden doen aan fitness, maar volgens het Mulier Instituut is dat bij alle sporten het geval. De afgelopen jaren is de fitnessdeelname onder lageropgeleiden wel sterker gestegen dan onder hogeropgeleiden.

"Mogelijk dat het gegroeide goedkopere fitnessaanbod daaraan heeft bijgedragen."

