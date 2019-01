NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Je verbrandt extra calorieën door een horrorfilm te kijken."

Oordeel: onbewezen

Vanavond geen zin om naar de sportschool te gaan? Volgens een bericht op Cosmopolitan kan je ook extra calorieën verbranden als je op de bank een filmpje kijkt, maar dan moet je wel voor een horrorfilm kiezen. Door een horrorfilm te kijken zou je volgens het bericht extra energie verbruiken, je zou er zelfs een kleine chocoladereep mee kunnen verbranden.

Waar komt het vandaan?

Volgens Cosmopolitan is het onderzoek waarop het bericht gebaseerd is afkomstig van de universiteit van Westminster. Dit onderzoek kwam in 2012 al uitgebreid in de media. Toen berichtte onder meer NU.nl en de NOS dat je met horrorfilms kijken extra calorieën verbrandt.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Britse streamingdienst LoveFilm. De streamingdienst bestaat inmiddels niet meer. Het persbericht over het onderzoek verscheen in 2012, heel tactisch, net voor Halloween. Het onderzoek zelf is niet verschenen in een wetenschappelijk tijdschrift en überhaupt niet gepubliceerd.

Wat kwam er uit het onderzoek?

Het eerste bericht over het onderzoek stond in het Britse Telegraph. Volgens dit stuk namen slechts tien mensen deel aan het onderzoek en werden er tien horrorfilms bekeken. Het is niet duidelijk of alle tien deelnemers alle tien de films zagen tijdens het experiment. Op basis van de hartslag, de hoeveelheid zuurstof die werd ingeademd en de hoeveelheid CO2 die werd uitgeademd werd het energieverbruik geschat.

De film waarbij het meeste werd verbrand was The Shining met 184 kilocalorieën, en de minste was [REC] met 101 kilocalorieën. Gemiddeld werden 113 kilocalorieën verbrand per negentig minuten horror kijken, en dus 76 kilocalorieën per uur.

Dit klinkt als veel, maar is het dat ook? Liesbeth van Rossum, internist en hoogleraar Obesitas en Stresshormonen aan het Erasmus MC, vertelt dat een man van 70 kilo in rust al zo'n 80 tot 100 kilocalorieën per uur verbrandt. Deze energie is nodig voor processen die ervoor zorgen dat je in leven blijft, zoals ademhalen, bloed rondpompen en de stofwisseling.

Iemand die zwaarder is, verbrandt in rust per uur gemiddeld meer. Ook geslacht en leeftijd hangen samen met hoeveel energie iemand gemiddeld verbruikt. Omdat dit soort informatie over de proefpersonen ontbreekt in het verslag over het Britse experiment, is het niet te zeggen of ze door het kijken van horrorfilms extra calorieën verbrandden.

Is het mogelijk dat je afvalt van horrorfilms?

Maar is het wel waarschijnlijke dat je door horrorfilms extra calorieën verbrandt? Van Rossum legt uit dat als je een horrorfilm echt eng vindt, dit mogelijk een acute stressreactie kan veroorzaken. "Als je een acute stressreactie hebt, gaan je hartslag en bloeddruk omhoog. Dit zorgt ervoor dat er meer energie en zuurstof beschikbaar wordt voor je spieren en je hersenen, en dat je inderdaad iets meer calorieën verbrandt. Het effect op het totale energieverbruik zal waarschijnlijk niet groot zijn."

Van Rossum legt uit dat een acute stressreactie vanuit evolutionair perspectief heel handig is. "Als er een tijger achter je aan zit, moet je heel snel kunnen denken en heel snel weg kunnen rennen. Door een acute stressreactie kan je tijdelijk ook echt scherper denken en harder rennen. Daarom is een beetje spanning voor een examen of wedstrijd ook goed."

Horrorfilms kunnen niet tegen obesitas helpen

Je verbrandt mogelijk een paar extra calorieën door het kijken van horrorfilms. Is het dus een goed idee om dagelijks een enge film te kijken? Van Rossum vertelt dat het mogelijk is dat horrorfilms geen stressreactie meer oproepen als je gewend bent om ernaar te kijken. Ook als je een film heel vaak hebt gekeken schrik je er waarschijnlijk niet zo van als de eerste keer dat je hem zag. Maar als je toch iedere keer dat je ze kijkt bang wordt van horrorfilms wordt, is het volgens van Rossum geen goed idee om ze dagelijks te kijken.

"Als je heel vaak stress hebt, kan dit chronische stress worden. Chronische stress wordt juist geassocieerd met overgewicht. Chronische stress zorgt er bij een groot gedeelte van de mensen voor dat ze vaker trek hebben in vet en suikerrijk voedsel. Ook wordt door chronische stress de aanmaak van ongezond buikvet gestimuleerd. In theorie kun je door af en toe een horrorfilm te kijken een halve boterham extra verbranden, maar een oplossing voor obesitas is het zeker niet."

Conclusie

Schrik je flink van een scène in een horrorfilm, dan verbrand je mogelijk een paar extra calorieën ten opzichte van wanneer je wat meer ontspannen televisie kijkt. Maar, dit is nog niet uit onderzoek gebleken. Er is één klein commercieel onderzoek geweest naar het kijken van horrorfilms, maar het is niet duidelijk of in dit onderzoek echt werd gevonden dat je extra calorieën verbrandt met het kijken naar horrorfilms.

We beoordelen de bewering "je verbrandt extra calorieën door naar een horrorfilm te kijken" als onbewezen.