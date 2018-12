Gezondheid RIVM: Griepepidemie officieel losgebarsten in Nederland 29 x gedeeld In Nederland is een griepepidemie losgebarsten, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag. Er zijn nu al twee weken meer dan 51 op de 100.000 mensen met griep of griepachtige verschijnselen, waardoor van een epidemie gesproken kan worden.