Kun je meer energie krijgen door anders te eten? Volgens Marjolein Dubbers, vitaliteitscoach en auteur van Het energieke vrouwen voedingskompas, wel. Gezondheidsnet vraagt haar hoe.

Het oorspronkelijke artikel is bewerkt omdat het informatie bevatte die niet juist was.

Eet gezonde vetten

"We zijn allemaal bang gemaakt voor het eten van vetten, maar gezonde vetten blijken nou juist heel belangrijke energiegevers te zijn. Onze mitochondriën, de energiecentrales die in vrijwel iedere cel van ons lichaam zitten, kunnen van vetmoleculen meer energie maken dan van glucosemoleculen. Olijven, ongebrande noten, eieren, zaden en pitten, grasgevoerd vlees en wild gevangen vis: dit zijn allemaal gezonde vetten die je verzadigen en waar je lichaam volop energie van kan maken. En nee, je wordt er echt niet dik van."

Schrap zoveel mogelijk zoetigheid

"Wil je een vetverbrander worden? Schrap dan zoveel mogelijk zoetigheid. Gezonde vetten zullen je verzadigen waardoor je veel minder behoefte krijgt aan zoetigheid. Ik ben zelf twintig jaar een suikerjunkie geweest en weet hoe hardnekkig de verslaving is. Voel jij een aanval opkomen van een zoete snaaibui? Als je het voor elkaar krijgt om op zo’n moment een avocado te eten, het liefst met een zacht gekookt eitje erbij, dan is de kans groot dat je snaaibui verdwijnt als sneeuw voor de zon. Schrap vooral ook zoete dranken, ook vruchtensap: zie het als vloeibaar snoepgoed."

Eet volop groenten in alle kleuren van de regenboog

"Groenten bevatten een scala aan voedingsstoffen die je mitochondriën hard nodig hebben om zelf gezond te blijven. Daarbij bevat iedere kleur groente ook zijn eigen waardevolle stofjes. Je keuze beperkt houden tot maar één soort groente op je bord is dan ook een beetje ouderwets. Zorg ’s avonds dat je minstens drie kleuren op je bord hebt liggen en schep de helft van je bord vol met groenten. Eet minder pasta, rijst, bonen of aardappelen en veel meer groenten. Ontdek broccolirijst, courgettepasta en bloemkoolpuree: je lichaam heeft groenten zó nodig."

Wees kieskeurig met je koolhydraten

"Wat maar weinig mensen weten is dat koolhydraten- denk hierbij aan brood, crackers, pasta, rijst, aardappelen, bonen, linzen, enzovoort - zich in ons lichaam gedragen als suiker. Koolhydraten worden net als suiker in ons lichaam omgezet in glucose. We hebben ze wel nodig, maar niet in de grote hoeveelheden die de meeste mensen eten. Kijk eens kritisch naar de hoeveelheid koolhydraten die je eet en bouw het af ten gunste van meer groenten en gezonde vetten. Op deze manier train je je lichaam om vetmoleculen te gebruiken als brandstof; ook die van je eigen vetcellen."

Eet onbewerkte voeding

"Bewerkte voeding, voeding die in een fabriek is gemaakt, bevat altijd conserveringsmiddelen zodat het langer houdbaar blijft. Dit heeft zeker voordelen maar ook het nadeel dat er veel chemische conserveringsmiddelen zijn. Wil je meer energie? Laat bewerkte voeding dan zoveel mogelijk links liggen en maak zelf zoveel mogelijk vers. Je zult het verschil snel gaan voelen."

Kies voor biologisch

"Ons lichaam heeft volop voedingsstoffen nodig. Uit een meta-analyse van 343 studies bleek biologische voedingsmiddelen niet alleen meer voedingsstoffen maar ook hogere gehaltes van de gezonde antioxidanten te bevatten. Dat is niet de enige reden om te kiezen voor biologisch. De kans dat je met niet-biologische voeding resten van toxische stoffen binnen krijgt is groot en mitochondriën blijken erg slecht tegen toxische stoffen te kunnen. Dit kan er zelfs voor zorgen dat bepaalde cellen voortijdig afsterven en dat wil je natuurlijk niet."