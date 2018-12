Bioscopen, fitnesscentra, studentenverenigingen en organisatoren van schoolfeesten nemen stappen om gehoorbeschadiging bij bezoekers te voorkomen. Ze sluiten daarover donderdag een akkoord met staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid).

In het convenant wordt onder meer afgesproken dat bezoekers makkelijk aan oordoppen kunnen komen op plaatsen waar hard geluid is. Ook zullen maximale geluidsniveaus worden gehanteerd. Voor volwassenen geldt een maximaal gemiddelde van 103 decibel gemeten over vijftien minuten.

Verder hebben de partijen afgesproken om bezoekers in te lichten over de risico's en het voorkomen van gehoorschade. Eerder zijn al dergelijke afspraken gemaakt met poppodia, festivals en evenementen. Zij hebben donderdag opnieuw hun afspraken met de staatssecretaris verlengd.

Blokhuis: "Bij concerten en festivals is het al heel normaal om goed na te denken over gehoorbescherming. Maar er zijn natuurlijk veel meer plekken waar je versterkte muziek tegenkomt. Ook daar moet het zo veilig mogelijk zijn voor je gehoor. Daarin maken we vandaag een mooie stap."

Het nieuwe convenant is vier jaar geldig. Onder de deelnemers zijn de Vereniging van EvenementenMakers, de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals, de Landelijke Kamer van Verenigingen en de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!