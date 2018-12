Bijna iedereen wast zijn haar. Maar hoe vaak is het best? En hoe (on)gezond is het om iedere dag shampoo te gebruiken?



NU.nl vraagt het tricholoog de heer D. Kok van Haarkliniek Rotterdam en de kappers van haarsalon Salon B.

Wat doet iedere dag wassen met het haar?

Kok: "Mits er met een sulfaatvrije shampoo wordt gewassen, is het niet ongezond om je haar iedere dag te wassen. Sulfaten zorgen er namelijk voor dat haarschubben open gaan staan, waardoor de haarstructuur beschadigt. Dan wordt het haar droog, dof en breekbaar, omdat er vuil en andere dingen in de haren kunnen komen. Het haar breekt zo ook sneller af tijdens het borstelen."

Salon B: "Het is niet bij voorbaat ongezond, maar je ontdoet je hoofdhuid wel van de natuurlijke oliën die het haar en de hoofdhuid gezond houden. Door een agressieve shampoo kunnen je haar en hoofdhuid droog worden, met alle gevolgen vandien: jeuk, schilfers, noem maar op. Zolang je een milde shampoo gebruikt om je haar dagelijks te wassen, kan het niet zoveel kwaad."

Wat is het voordeel van je haar iedere dag wassen?

Kok: "Met een verzorgende shampoo kun je je haarstructuur verbeteren. Je kunt de haarschubben sluiten en de hoofdhuid kalmeren en verzorgen. In de kliniek raden we mensen met echte huidirritaties daarom aan om iedere dag het haar te wassen. Na een week of drie voelt het dan vaak al een stuk beter aan."

Salon B: "Mensen vinden hun haar op zijn mooist vlak nadat het is gewassen. Het ziet er dan niet vet uit en is vaak, vooral bij mannen, makkelijker om in model te brengen. Het heeft dus vooral esthetische voordelen."

En het nadeel?

Kok: "De meeste shampoos bevatten schadelijke en chemische ingrediënten, zoals sulfaat, parabenen en parfum. Die drogen het haar uit."

Salon B: "De natuurlijke oliën worden van je haar en hoofdhuid verwijderd, waardoor je hoofdhuid steeds sneller de behoefte voelt om deze opnieuw aan te maken. Hierdoor neemt de olieproductie toe en ziet je haar er sneller vet uit, terwijl het eigenlijk alleen maar droger wordt door veelvuldig shampoogebruik. Dagelijks je haar wassen, is daarnaast ook duurder, want je gebruikt meer shampoo."

Wat raden jullie aan?

Kok: "Ik raad aan om je haar om de dag te wassen met een natuurlijke shampoo. Zo heeft je haar even tijd om bij te komen."

Salon B: "Veel van onze kappers wassen hun haar één, hooguit twee keer in de week. Maar: het ene haartype wordt van nature minder snel vet dan het andere, omdat het dikker of stugger is. Heb je krullend haar, dan zou je toe kunnen naar één wasbeurt per week of zelfs minder. Voor fijn haar geldt dat twee à drie keer in de week wassen zeker haalbaar moet zijn. Voor mensen met dik haar zou twee keer per week wassen voldoende moeten zijn."

Hebben jullie nog tips voor mensen die hun haar iedere dag wassen?

Kok: "Kies voor een zo natuurlijk mogelijke, sulfaatvrije shampoo. Gebruik hier weinig van en was je haar zeker niet twee keer achter elkaar op dezelfde plek op het hoofd. Vrouwen met lang haar hebben vaak moeite om hun haar in één keer te wassen, dus zij kunnen bijvoorbeeld eerst de bovenkant en daarna de onderkant doen."

"Spoel de shampoo goed uit. Het liefst met koud water, want hitte kan het haar beschadigen. En mocht je leidingwater veel kalk bevatten: dat is schadelijk voor je haar. In plaats daarvan kun je water koken en laten afkoelen of bijvoorbeeld regenwater gebruiken. Er bestaan ook speciale filters voor op de douchekop."

Salon B: "Als je je haar dagelijks met een milde shampoo wast, is het wel verstandig om eens in de zoveel tijd een clarifying shampoo te gebruiken. Die is bedoeld om alle productresten en andere viezigheid uit je haar te wassen, zodat je weer met een schone lei kunt beginnen. Je kunt ook overwegen om je haar de ene dag met een milde shampoo en de andere dag met alleen water te wassen."

Hoe vaak was jij je haar? En waarom? Praat mee over het onderwerp door een reactie achter te laten onder dit bericht.