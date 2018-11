Gezondheid Wat te doen bij verkoudheid: Snuiten of sprayen? 46 x gedeeld Het is de tijd van het jaar: mensen zijn massaal verkouden. Hoe komen we eigenlijk aan zo’n verkoudheid? En, belangrijker: hoe komen we ervanaf? NU.nl vraagt het aan rhinoloog Jeroen Clement, KNO-arts bij het Bravis ziekenhuis in Roosendaal.