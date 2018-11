Gezondheid 'Stress is onvermijdelijk, maar druk zijn is een keuze' 298 x gedeeld Volgens cijfers van het CBS krijgt een op de zes tot zeven werknemers te maken met burn-outverschijnselen. Waarom zijn we altijd zo druk? Wat doet die stress met ons? En: hoe kunnen we ermee ophouden? We vragen het Thijs Launspach, psycholoog en schrijver van het boek Fokking Druk.