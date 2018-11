Het aandeel sterfgevallen als gevolg van kanker in Nederland behoort tot de hoogste in de Europese Unie, blijkt donderdag uit cijfers van statistiekbureau Eurostat. De overige doodsoorzaken komen in Nederland relatief juist veel minder voor.

Bij iets meer dan drie op de tien Nederlanders die in 2015 overleden zijn, was de doodsoorzaak kanker. Binnen de EU was alleen in Slovenië het aandeel hoger.

Het Europese statistiekbureau geeft in het onderzoeksrapport geen verklaring waarom het ene land veel meer kankersterfte is dan in het andere.

Het CBS onderzoekt al jaren het aantal sterfgevallen en de meest voorkomende doodsoorzaak: kanker. Het aantal mensen dat doodgaat aan de ziekte is sinds 2015 (44.195) gestegen naar 47.000 in 2017, 31 procent van de ruim 150.000 overledenen in Nederland vorig jaar.

Na kanker, zijn hart- en vaatziekten de meest voorkomende doodsoorzaken in Nederland. Maar bij die ziekten zitten de Nederlandse cijfers ver onder het Europese gemiddelde, blijkt uit het Eurostat-rapport (.xls).

EU-gemiddelde iets meer dan een kwart in 2015

Het EU-gemiddelde op gebied van kanker was in 2015 net iets meer dan een kwart. Alleen in Roemenië en Bulgarije lag het aantal sterfgevallen door kanker onder de 20 procent, in Bulgarije zelfs ruimschoots. In bijvoorbeeld België overleed iets minder dan een kwart van het totaal als gevolg van kanker.

In 2015 zijn 1,3 miljoen mensen in de EU aan kanker overleden. Van de mannen stierf 28,7 procent als gevolg van de ziekte. Onder vrouwen was bij ruim 22 procent van de gevallen kanker de doodsoorzaak.

Vooral veel Nederlandse vrouwen sterven aan kanker

Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is vooral de kankersterfte onder vrouwen in Nederland hoog vergeleken met andere Europese landen. Long-, darm- en borstkanker komen het vaakst voor.

"Nederlandse vrouwen zijn in de jaren zeventig en tachtig meer gaan roken, vergeleken met veel andere Europese landen. Dat verklaart grotendeels de hoge longkankersterfte", zegt een woordvoerder.

Daarnaast krijgen Nederlandse vrouwen op relatief late leeftijd kinderen. Ook krijgen ze minder kinderen vergeleken met sommige andere Europese landen. "Beide factoren dragen bij aan het risico op het krijgen van borstkanker", aldus de zegsvrouw van IKNL.

Dat darmkanker vaak voorkomt, is volgens haar minder goed te verklaren. "Ook in andere landen wordt veel rood vlees gegeten. In Duitsland eten ze toch ook veel worst."

KWF: Cijfers geven vertekend beeld

Volgens KWF Kankerbestrijding geven de cijfers ook een vertekend beeld vanwege de zorgregistratie in ons land. "In Nederland is de zorg heel goed georganiseerd, we noteren alles. We weten hier tot op de persoon de diagnose van het soort kanker. Dat is in lang niet alle landen zo", aldus een woordvoerder.

Hij wijst er ook op dat Nederlanders steeds ouder worden en daardoor ook meer mensen kanker krijgen.

