Zo'n 750 mensen kregen vorig jaar te horen dat ze met hiv besmet zijn geraakt. Dat zijn minder besmettingen dan in het voorgaande jaar, toen er 820 nieuwe hiv-diagnoses bijkwamen.

Dat het aantal hiv-patiënten verder is gedaald, blijkt donderdag uit nieuwe cijfers van de Stichting Hiv Monitoring. Naar schatting weten 2.300 mensen niet dat ze hiv hebben.

"Nog te veel mensen met hiv komen te laat bij een arts voor een behandeling", stellen Aidsfonds en Soa Aids Nederland in een gezamenlijke verklaring. "We zijn goed op weg, maar er liggen nog stevige uitdagingen in het stoppen van de hiv-epidemie in Nederland'."

In totaal zijn er in Nederland naar schatting 23.100 mensen met hiv. Het gaat vooral om mannen. Van de groep bij wie hiv is gediagnosticeerd, is slechts 18,4 procent van het vrouwelijke geslacht. Van deze groep is 63,2 procent een man die seksueel contact met andere mannen heeft. Er waren vorig jaar in totaal 192 minderjarigen met hiv.

Virus succesvol onderdrukt bij meeste mensen

Bij 95 procent van de mensen in behandeling is het virus succesvol onderdrukt. Dat betekent dat het virus niet meer te vinden is en het dan ook niet meer overgedragen kan worden. De meeste mensen worden enkele maanden nadat ze de diagnose krijgen al behandeld.

Vrijdag is in Amsterdam een congres over de bestrijding van hiv van Aidsfonds en Soa Aids Nederland en zeshonderd professionals. Het doel is dat Nederland het eerste land wordt met nul nieuwe hiv-infecties.