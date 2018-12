Gezondheid Zo blijf je, ook als je ouder wordt, zo lang mogelijk vitaal 23 x gedeeld De levensverwachting van 65-jarigen blijft stijgen, dat blijkt uit cijfers van het CBS. We worden steeds ouder. Maar hoe blijven we zo lang mogelijk fit? Tien vragen aan prof. dr. Andrea Maier, internist en hoogleraar veroudering aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Universiteit van Melbourne. En auteur van het boek Eeuwig houdbaar.