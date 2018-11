Zeker 88.500 mensen staan op een wachtlijst voor geestelijke gezondheidszorg (ggz). Mensen met een stoornis in het autismespectrum hebben de langste gemiddelde wachttijd van 19 weken.

Dat blijkt uit onderzoek van de NOS.

De langste wachttijden zijn in Utrecht, waar iemand gemiddeld 35 weken op zorg moet wachten, en in Zuid-Limburg. Daar is de wachttijd 33 weken. De maximale wachttijd bedraagt officieel 14 weken.

De grootste wachtrij is voor mensen die psychische basiszorg nodig hebben. Nog 27.550 mensen wachten op die zorg. Een lange wachttijd betekent niet per se dat de wachtrij ook lang is, omdat de doorloop bij sommige behandelaars groter is dan bij anderen.

De belangrijkste oorzaken voor de wachtlijsten zijn volgens de omroep dat iemand die zorg nodig heeft niet altijd de juiste behandelaar kan vinden, dat er niet genoeg specialisten in de regio zijn en dat er niet altijd goede afspraken kunnen worden gemaakt over de vergoeding met de zorgverzekeraar.

Pogingen wachttijd te verminderen

De lange wachttijden in de ggz zijn geen nieuw probleem. Dat speelt al jaren. Eind oktober zei staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis nog dat er meer toezicht komt op het wegwerken van wachtrijen door ggz-instellingen.

Vorige week lanceerden zorgverzekeraars samen met de ggz-sector een website die patiënten meer inzicht moet geven in waar de juiste zorg te vinden is. Op kiezenindeggz.nl kunnen patiënten ook de wachttijden en de hoogte van de vergoeding door de verzekeraar zien.

