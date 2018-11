Meerdere ziekenhuizen in verschillende regio's hebben te weinig personeel om bevallingen van vrouwen aan te kunnen. Als gevolg hiervan moeten verloskundigen contact opnemen met verschillende ziekenhuizen om een plek te vinden voor bevallingen, meldt koepelorganisatie KNOV donderdag.

De koepelorganisatie noemt het in gesprek met de NOS een "structureel probleem" dat kan leiden tot onveiligheid.

De woordvoerder schetst dat ziekenhuizen vaker bevallingen moeten weigeren vanwege een personeelstekort. Spoedbevallingen kunnen nog wel plaatsvinden, omdat hier andere protocollen voor gelden.

Volgens de KNOV zijn de problemen het nijpendst in Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Een woordvoerder van het ziekenhuis OLVG in Amsterdam bevestigt het geschetste beeld in gesprek met NU.nl.

Gemiddeld vinden jaarlijks zevenduizend bevallingen plaats in de centra van het OLVG. Voor negenhonderd vrouwen is geen plek.

Alleen nog geplande keizersnedes in Nieuwegein

Deze zomer nog sloten drie ziekenhuizen in de regio Utrecht een akkoord om geboortezorg te garanderen. Zo is overeengekomen dat er onderling informatie over de capaciteit uitgewisseld wordt.

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft bijvoorbeeld noodgedwongen de bevallingen op een van de twee locaties geconcentreerd. Op de locatie in Nieuwegein vinden vanwege het personeelstekort alleen nog geplande keizersnedes plaats.

Ben jij zelf verloskundige? Laat in de NUjij-reacties weten of er bij jouw ziekenhuis ook te weinig personeel is om te helpen bij bevallingen.