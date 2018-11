Homoseksuele koppels die met een draagmoeder hun kinderwens willen vervullen, kunnen vanaf volgend jaar in Nederlandse klinieken terecht, meldt het televisieprogramma De Monitor dinsdag op basis van een eigen rondgang.

Tot nu toe was deze wens in Nederland niet te vervullen vanwege strikte voorschriften en moesten de stellen uitwijken naar het buitenland.

Twee klinieken starten in 2019 met draagmoederschap voor homoparen. In MC Kinderwens in Leiderdorp kunnen de homostellen terecht voor een behandeling waarbij de draagmoeder ook de eiceldonor is. In Elsendorp bij kliniek Nij Geertgen hoeft dat niet en mogen de draagmoeder en eiceldonor verschillende personen zijn.

"Ik vind het te gek voor woorden dat homostellen, maar ook vrouwen met bijvoorbeeld oncologische klachten, naar het buitenland moeten gaan om daar hun kinderwens in vervulling te laten gaan," zegt directeur Marc Scheijven van Nij Geertgen tegen De Monitor. "Terwijl alle medische en technische ervaring en kennis in huis is."

Wijziging Embryowet maakt klinieken mogelijk

De strikte voorwaarden zijn afgelopen zomer versoepeld door een wijziging van de Embryowet. Hoofdpunt in die wet is een verbod op het maken van embryo's voor wetenschappelijke onderzoek. Dat bracht ook strikte voorwaarden rond ivf-behandelingen en draagmoederschap met zich mee. Die criteria werden door het kabinet verruimd.

In andere Europese landen, zoals België, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, zijn de voorwaarden voor draagmoederschap al jaren ruimer.

Nog twee klinieken overwegen het aanbieden van ivf-draagmoederschap voor homoparen. Het gaat om het Isala Fertiliteitscentrum in Zwolle en Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Het VUmc bood de laatste jaren al ivf-draagmoederschap aan onder strikte voorwaarden. Het ziekenhuis hielp in de afgelopen tien jaar zestig heteroseksuele koppels met een ouderwens. Er werden 35 baby's geboren.

